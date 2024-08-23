Şarj süresinde birinci şaşırtmadı! Samsung'un en uzun süre dayanan telefonları açıklandı!

Şirketin cihazları arasında performans, kamera kalitesi ve ekran gibi özellikler kadar batarya ömrü de kullanıcılar için önemli bir kriter oluşturuyor. Özellikle uzun süreli batarya performansı, telefon seçiminde belirleyici bir faktör olabiliyor. İşte, Samsung'un en uzun süre şarj dayanan modelleri hakkında bilmeniz gerekenler.

En uzun şarj ömrüne sahip Samsung telefonları listesinde ilk sırayı, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy S23 Ultra alıyor. Amiral gemisi özellikleri ve etkileyici batarya kapasitesiyle bu model, şarj konusunda kullanıcıları tatmin ediyor. Onu, giriş seviye bir cihaz olan Samsung Galaxy A15 LTE takip ediyor. Şarj performansı ile dikkat çeken bu telefon, uygun fiyatlı alternatifler arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Listede dikkat çeken diğer modeller

Samsung Galaxy M51, Galaxy S23+ ve Galaxy A72 gibi modeller, uzun batarya ömrü ile kullanıcıların takdirini kazanıyor. Ayrıca, Samsung Galaxy S24 Ultra ve Galaxy A34 5G de listeye dahil olarak dikkat çekici bir performans sergiliyor. Diğer uzun süre dayanan modeller arasında Galaxy A23 5G, Galaxy A15 5G, ve Galaxy A13 5G yer alıyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra: 2024'ün en uzun süre dayanan telefonu.

Samsung Galaxy A15 LTE: Uygun fiyatlı ve uzun batarya ömrü.

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Samsung Galaxy M51: Uzun süreli kullanım için mükemmel bir seçenek.

Samsung Galaxy S23+: Üst düzey performans ve uzun batarya süresi.

Samsung’un bu yılki batarya performansını değerlendirdiğinizde, listeye eklenmesini beklediğiniz modeller olabilir. İlgilenenler, bu telefonlar hakkında yorum yapabilir veya kişisel tercihlerini paylaşabilirler. Kullanıcı geri bildirimleri, telefon seçiminde önemli bir rol oynayabilir.

Bu liste, şarj süresi konusunda Samsung’un ne kadar ilerleme kaydettiğini ve kullanıcıların uzun süreli batarya performansı beklentilerini nasıl karşıladığını gözler önüne seriyor.