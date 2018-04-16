Şarj problemi maziye karışıyor!

Geçtiğimiz hafta Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Japonya kıyalarında bulunan 16 milyon ton miktarındaki yeni bir minerale dikkat çekiyordu. Değerli bir metal içeriğine sahip olan söz konusu mineral, dünyadaki pek çok oyunun kurallarını değiştirebilecek güce sahip.

Elektronik cihaz bataryalarından elektrikli araç bataryalarına kadar geniş bir kullanım alanı olduğu tespit edilen mineraller, son derece nadir olan 17 metal elementini içeriyorlar. Periyodik tabloya hakim olanlar, bu metalleri alttan ikinci sırada görebilirler.



YÜZYILLAR BOYUNCA YETECEK METAL REZERVLERİ



Aslında yer kabuğunun altında bol miktarda bulunan bu metaller, yeryüzüne çıksalar bile oldukça dağınık ve nadir görülürler. Dünya ekonomisi için oldukça önemli bir noktaya gelen depolanabilir enerji çözümleri, kimyasal olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesine bağlı olarak gelişiyorlar.

Bulunan minerallerin içinde küresel talebi 780 yıl boyunca karşılayacak İtriyum, 730 yıl boyunca karşılayacak Disprozyum 60 yıl boyunca karşılayacak Europium ve 420 yıl boyunca karşılayacak Terbium var. Asya devi olan Çin ve Japonya, elektronik konusunda oldukça önemli olan bu elementlerin ticaretinde önemli iki aktör konumundalar.



TEK HAK SAHİBİ ÜLKE JAPONYA



Tokyo'dan yaklaşık olarak 1.850 kilometre uzaklıkta bulunan Minamitori Adası'nda bulunan mineraller için tek hak sahibi ada ülkesi Japonya. Yani oyunun kurallarını belirleyecek olan taraf olacak. Nadir toprak mineralleri, volkanik aktivite ile yeryüzüne çıkabilirler. Ancak gezegenimizde bugün bulunan minerallerin çoğu, dünyanın oluşumu sırasında gerçekleşen patlamalar sayesinde yer kabuğunun bir parçası oldular.

Toprak oluşurken bu minerallerin önemli bir kısmı yeryüzünün alt katmanlarına geri döndü. Bu nedenle yüzlerce yıldır değerli metaller için madenler inşa ediyoruz. Japonya bataryalar için önemli olan, enerji yönetimi konusunda bilimsel uygulama fırsatı sunan büyük bir hazineye sahip oldu. Muhtemelen dünya ticaretinde söyleyeceği sözün etkisi gün geçtikçe artmaya başlayacak.