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Teknoloji Şarj edilmeden 28 bin yıl çalışan pil ürettiler
Teknoloji

Şarj edilmeden 28 bin yıl çalışan pil ürettiler

ABD'de faaliyet gösteren California merkezli Nano Diamond Battery (NDB) firması elmas ve nükleer atıklardan oluşan ve şarj edilmeden 28 bin yıla kadar dayanabilen pil üretti.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 02:19:00 -
Şarj edilmeden 28 bin yıl çalışan pil ürettiler

California merkezli Nano Diamond Battery (NDB), elmas ve nükleer atıkları kullanarak hiç bitmeyecek pil üretti.

Gücünü atıklardan alacak

Hiç şarj edilmeden 28 bin yıla kadar dayanabilen batarya, uzay araştırmaları için umut olacak. Elmas pilin gücünü nükleer atıklardan, özellikle de geri dönüştürülen radyoaktif izotoplardan alacağı bildirdi.

İzotoplar tarafından yayılan enerjiyi emmek için batarya, panelli nano-elmas katmanlarıyla çevrelenecek.

Yeniden şarja gerek yok

İzotopların genellikle binlerce yıl süren ömürleri olması ve elmasların da mükemmel ısı iletkenleri olması sebebiyle, pil yeniden şarj edilmeye gerek kalmadan enerji yaymaya devam edecek.

NDB'nin kurucusu Dr. Nima Golsharifi, pilin yüzlerce yıl kullanılabilmesinin yanısıra, nükleer atığı iyi bir şeye dönüştürmek gibi bir fayda sağlayacağını belirtti.

9 yıl kullanılabilecek

Golsharifi, aynı zamanda cep telefonlarında ve diğer elektronik eşyalarda 9 yıl kullanılabilecek bir elmas pil geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Bu pilin de 2023'te kullanılabilir hale gelebileceğini öne sürdü.

Pilin maliyeti merak edilirken, sentetik elmas ve nükleer atık kullanımı pek de ucuz olmayacağını gösteriyor.

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