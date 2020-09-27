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Teknoloji Şarj aletlerini tarihe karıştıracak cihaz ürettiler
Teknoloji

Şarj aletlerini tarihe karıştıracak cihaz ürettiler

Bilim insanları, şarj aletlerini tarihe karıştıracak yeni bir minyatür jeneratör geliştirdi. 'Nanojeneratör' ismi verilen yeni cihazın gelecekte cep telefonlarına sınırsız bir güç kaynağı olacağı düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 01:36:00 -
Şarj aletlerini tarihe karıştıracak cihaz ürettiler

Bilim insanları, cep telefonlarına sınırsız enerji sunmak adına önemli bir çalışmaya imza atarak minyatür jenaratör geliştirdi. 'Nanojeneratör' ismi verilen söz konusu cihazın rüzgar enerjisini toplayarak güç ürettiği ve böylece gelecekte cep telefonlarına sınırsız bir güç kaynağı olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, geliştirilen yeni cihazın rüzgarlardan enerji üretebildiğini söyledi. Açıklamalara göre, yürüyüş gibi aktivitelerden elde edilen esintiler nanojeneratörde enerjiye dönüşebiliyor, böylece cihaz 100 LED lambasını veya sıcaklık sensörünü çalıştırabilecek kadar güç depolayabiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Dr. Ya Yang, "Bir keresinde nanojeneratörümüzü birinin koluna yerleştirdik ve kolun sallanmasıyla elde edilen hava akımı güç üretmeye yetti." ifadelerini kullandı.

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