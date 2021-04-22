Sarıyer'de korkutan yangın

Yangın akşam saatlerinde Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler yan tarafta bulunan gecekonduya ulaşmadan söndürüldü.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.