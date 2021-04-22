  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sarıyer'de korkutan yangın
Gündem

Sarıyer'de korkutan yangın

Sarıyer'de çıkan yangında bir gecekondunun çatısı küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 07:30:00 - 2021-04-22 07:38:14
Sarıyer'de korkutan yangın

Yangın akşam saatlerinde Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler yan tarafta bulunan gecekonduya ulaşmadan söndürüldü.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf
Medya

Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf

Muhalefetin kanalı FOX TV’de uzun yıllar yalanlar üzerine program yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan spiker Fatih Portakal, Selçuk ..
FOX TV’nin iğrenç dizisi can çekişiyor! Yasak Elma ile ilgili şoke eden iddia
Medya

FOX TV’nin iğrenç dizisi can çekişiyor! Yasak Elma ile ilgili şoke eden iddia

Rezil ilişkileri ekranlara getiren FOX TV’nin ahlaksız dizisi Yasak Elma ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı.
Hadise'ye Reza Zarrab şoku!
Gündem

Hadise'ye Reza Zarrab şoku!

ABD'nin Türkiye'ye karşı operasyonda kullandığı ve şu anda FBI'nın korumasında olan Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay