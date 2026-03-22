Sarıyer’de korku dolu anlar! Okul servisi alev alev yandı
İstanbul Sarıyer’de park halindeki okul servisi henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler bitişikteki iş yerine de sıçradı.
İstanbul Sarıyer’de park halindeki bir okul servisinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Ferahevler Mahallesi Şahin Sokak'ta park halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler minibüsün bitişiğinde bulunan iki katlı iş yerinin giriş katına da sıçradı. Yangın nedeniyle iş yerindeki personel binayı boşalttı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş yerinde hasar oluştu
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, pencereleri yanan iş yerinde hasar oluştu.
Mahalle sakinlerinden Tugay Aslan, dışarıdan gelen sesler üzerine fark ettikleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ancak söndüremediklerini söyledi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının iş yerine sirayet ettiğini belirten Aslan, içeridekilerin binanın arka kısmından dışarı çıktığını kaydetti.