  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sarıyer’de jandarmadan koronavirüs denetimi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 21:39:43 -
Sarıyer’de jandarmadan koronavirüs denetimi

İSTANBUL (AA) - İl Jandarma Komutanlığınca, Sarıyer’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı işletmelerde kontrol yapıldı.

Jandarma asayiş timlerince Rumeli Feneri’nde lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Hem müşterilerin hem de işletme çalışanlarının sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına karşı duyarlı oldukları gözlemlendi.

Jandarmanın söz konusu denetimleri sürdüreceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı