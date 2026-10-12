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Yerel Sarıyer'de İranlı iş insanını sahte polis kimliğiyle kaçıran 6 şüpheli yakalandı
Yerel

Sarıyer'de İranlı iş insanını sahte polis kimliğiyle kaçıran 6 şüpheli yakalandı

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Sarıyer'de İranlı iş insanını sahte polis kimliğiyle kaçıran 6 şüpheli yakalandı

Sarıyer'de sahte polis kimliğiyle kaçırılan İranlı iş insanından 2 milyon dolar istendiği öğrenildi; 6 şüpheli Esenyurt ve Başakşehir'de gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de evinden çıktığı sırada sahte polis kimliği gösteren kişilerce kaçırılan İranlı iş insanı Adem D.'yi ölümle tehdit edip 2 milyon dolar istedikleri öğrenilen 6 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelileri Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

Kaçırma, 5 Ekim günü Maslak Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul'da 4 yıldır yaşadığı ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen Adem D., iddiaya göre olay günü eşiyle evindeydi. Yemek almak için lüks otomobiline binip yola çıkan iş insanının önü, evinden bir miktar uzaklaştığında içinde 4 kişi bulunan bir araçla kesildi. Araçtan inenlerden ikisi sahte polis kimliği gösterdi; "Aradığımız adam sensin bizimle emniyete gelmen lazım" diyen şüpheliler, Adem D.'yi kendi araçlarına bindirerek hareket etti.

"2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz"

Araçta darp ve tehdide maruz kalan iş insanının kripto para hesabındaki 48 bin doların şüphelilerce üzerlerine geçirildiği, kolundaki 150 bin dolarlık lüks saatin de zorla alındığı belirlendi. Arbedenin ardından şüphelilerin Adem D.'ye "2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz" diye tehdit ettikleri ve iş insanını rehin almak amacıyla Güvercintepe mevkiindeki bir depoya yöneldikleri öğrenildi.

Elleri kelepçeli olan Adem D., şüphelilerin depoya girmek için araçtan indiği sırada bir anlık dalgınlıktan yararlanıp bağırarak kaçtı ve çevredekilerden yardım istedi. Koşmayı sürdüren iş insanı, karşılaştığı iki gece bekçisine "Kaçırıldım, bana yardım edin" diye seslendi.

Aracına GPS yerleştirip an be an takip etmişler

Operasyonlarda 1 polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek ve 3 sahte polis kimliğinin yanı sıra çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerin bir süre önce Adem D.'nin otomobiline GPS cihazı takarak iş insanını an be an takip ettiği tespit edildi. Gözaltına alınanlardan birinin 18 ayrı suç kaydı bulunduğu, diğerlerinin ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, 2 şüphelinin Adem D.'nin oturduğu siteye girerek çevrede inceleme yaptığı anlar yer aldı. Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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