0553 313 94 23

Sarıyer’de iki ana kolonu patlayan 9 katlı binanın son durumu havadan görüntülendi

Sarıyer Bahçeköy’de geçtiğimiz günlerde iki ana kolunu büyük bir gürültü ile patlayan 39 dairenin olduğu 9 katlı bir binanın son durumu havadan görüntülendi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
Sarıyer’de iki ana kolonu patlayan 9 katlı binanın son durumu havadan görüntülendi

Sarıyer Bahçeköy’de geçtiğimiz günlerde iki ana kolunu büyük bir gürültü ile patlayan 39 dairenin olduğu 9 katlı bir binanın son durumu havadan görüntülendi. Mühürlenmesi nedeniyle evlerine giriş yapamayan bina sakinleri çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor. Vatandaşlar belirsizlikten ötürü ne yapacaklarını bilemediklerini söylerken, deponun bir süre önce matbaa olarak kullandığı ve kullanılan forkliftlerin kolonlara çarparak zarar verdiği ortaya çıktı.


Sarıyer Bahçeköy Doğanbey Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 dairenin bulunduğu 9 katlı bir binanın ana iki kolonu büyük bir gürültüyle patlamıştı. Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuş, yapılan inceleme sonrasında çökme tehlikesi nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edilmişti. Mühürlenen binadan çıkartılan 120 vatandaşlardan bazıları ilçe belediyesinin sosyal tesislerine yerleştirilmişti. Olaydan 2 gün geçmesine rağmen binanın durumu belirsizliğini koruyor. Bazı vatandaşlar belediyenin kurduğu çadırlarda çaresizce bekliyor. Bazı vatandaşlar da yakınlarına sığındı.



“Depoda forklift kullanırken kolonlara çarpmışlar”


Binanın son durumu hakkında bilgi veren Osman Çınar, “Evdeydik, büyük bir gümleme sesi duyduk ve o an hafif şekilde çöktüğümüzü hissettik. Canla başla dışarıya çıktık ve o anda bir şey anlayamadık. Kendimizi sokağa zor attık. O günden beri mağduruz, kimsenin gelip gittiği yok. İlgili bir kişi gelse ve insanları rahatlatsa çok daha iyi olur. Bekliyoruz, burada beklemedeyiz. İş yerimden izin aldım burada bekliyorum, mağduruz. Ben kayın validemde kalıyorum ancak benim yakınım var başkalarının yok. Bu insanlar dışarıda ne yapacaklar. Giriş katta oturduğum için daha çok hissettim. Herhangi bir belirti olmadı ama binanın altı garajdı, mal sahibi orayı depo olarak kullanmış. Matbaa olarak kullanmışlar ve forklift kullanırken kolonlara çarpmışlar. Hiç haberde vermemişler. Olay günü itfaiye ekipleri geldi, onlar çözdü” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon’da fuhuş operasyonu
    1. Trabzon’da fuhuş operasyonu
    2. Anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık..
    3. Artvin’de yaban keçisi sürüsü..
    4. Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir..
    5. Ömer El-Beşir ilk kez hakim karşısına..
    6. HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı..
    7. Fransa medyası duyurdu! Sturridge..
    8. Fenerbahçeli voleybolcular sağlık..
    9. Malkara polisinden tonaj denetimi
    10. MHP’li Hayati Arkaz: “Görevden almalar..
    11. Meram Millet Bahçesi’ni 460 bin kişi..
    12. Sarıgöl’de şaraplık üzüm alımları..
    13. Vali Yaman, Belediye Başkan Vekilliği..
    14. İsrail ordusu, Filistinlilerin 4 oto..
    15. Salihli’de hedef genç ve yetenekli..
    16. İttifak dedikleri bu olsa gerek!
    17. Sarıgöl’de evlerin üstü kırmızıya..
    18. "Kıran Operasyonu"na katılan 129 tim,..
    19. Giresun’da dalındaki fındıkları..
    20. "Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam..
    21. PKK'ya dev operasyon başladı!
    22. TCDD’ye yeni hizmet binası
    23. Tatvan sahiline basket potalı geri..
    24. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    25. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni dönem..
    26. Bu baroların boykotu da neyin nesi?!
    27. Alman turist ‘Beni çöpe atın’ yazılı..
    28. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    29. Malkara’da 44 ünite kan bağışlandı
    30. Borsa ilk yarıda yükseldi
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!