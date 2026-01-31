Sarıyer'de can pazarı: Denize düşen araçtaki sürücüyü kurtarmak için denize atladı!
Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle denize düştü. Olay tanık olan teknedeki bir kişi vatandaşı kurtarmak için denize atladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu. O esnada denizde balıkçı teknesinden bir kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kaza anı kameralara yansıdı
Otomobilin denize düştüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin denize düştüğü ve çevredekilerin denize düşen araca yardıma koştuğu, denizdeki balıkçı teknesindeki bir kişinin ise denize atlayarak yardıma geldiği görülüyor.