  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı Pet şişeyi açamayan da çatalın çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti Şikayetin suyunu çıkardık Çalıp çırptığınız paralara bakın Bill Gates'ten Epstein iddialarına sert yalanlama! "Asılsız ve saçma" diyerek reddetti Karar’dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar? Kölelik sözleşmesini imzalamayanlar kovuldu! Ağaç A.Ş.’de kıyım var ABD Başkanı Trump: Barış anlaşmasına çok yakınız Sıcak saatler! Saldırı başladı 75 yaşındaki Sandy'nin dramı Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi! Ne günlere kaldık Allahım! Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
Yerel Sarıyer'de can pazarı: Denize düşen araçtaki sürücüyü kurtarmak için denize atladı!
Yerel

Sarıyer'de can pazarı: Denize düşen araçtaki sürücüyü kurtarmak için denize atladı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle denize düştü. Olay tanık olan teknedeki bir kişi vatandaşı kurtarmak için denize atladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu. O esnada denizde balıkçı teknesinden bir kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Otomobilin denize düştüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin denize düştüğü ve çevredekilerin denize düşen araca yardıma koştuğu, denizdeki balıkçı teknesindeki bir kişinin ise denize atlayarak yardıma geldiği görülüyor.

TEM'de zincirleme kaza!
TEM'de zincirleme kaza!

Gündem

TEM'de zincirleme kaza!

Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu
Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu

Yerel

Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23