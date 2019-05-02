Sarıyer'de bir kişi boğuldu

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde, sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Söz konusu kişinin kağıt toplayıcısı olduğu ve dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin ediliyor.