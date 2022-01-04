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Yaşam Sarıyer'de 4 gündür kayıp şahıs ölü bulundu
Yaşam

Sarıyer'de 4 gündür kayıp şahıs ölü bulundu

Hurdacılıkla geçinen Mustafa Özkan, metruk bir binanın bahçesinde bulunan kabloların oluşturduğu elektrik akımı nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:14:00 -
Sarıyer'de 4 gündür kayıp şahıs ölü bulundu

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi Emirgan Mektebi Sokak’ta meydana gelen olayda Mustafa Özkan (58), annesi ile birlikte yaşadığı evden dört gün önce hurda toplamak için çıktı ve geri dönmedi.

Özkan'ın annesi, oğlunun eve dönmemesi üzerine polise başvurarak kayıp ilanı verdi.

Cesedi, metruk binada bulundu

Sabah saatlerinde Emirgan'da görevli temizlik işçileri, bir metruk binanın bahçesinde ceset olduğunu fark etti.

Kimliği tespit edildi

Olay yerine polis ekiplerin sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Özkan'a ait olduğu belirlendi.

Kabloları almak isterken elektrik akımına kapıldı

Hurdacılıkla geçinen Özkan'ın, metruk binanın bahçesinde bulunan kabloları almak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve incelemeler sonrasında Özkan’ın cansız bedeni, Adli Tıp morguna götürüldü.

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