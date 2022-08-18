Sarıyer sular saat kaçta gelecek? Maden Uskumruköy Zekeriyaköy sular saat kaçta gelir?
Sarıyer'in bazı mahallelerini etkileyen su kesintisi 18 Ağustos Perşembe akşamı başladı. Söz konusu kesintinden etkilenen bölgelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Sarıyer sular kaç saat yok? Demirciköy sular ne zaman gelir? Gümüşdere Kısırkaya su kesinti saatleri 18 Ağustos
18 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, Sarıyer sular kaç saat yok?
Sarıyer sular saat kaçta gelecek? Maden Uskumruköy Zekeriyaköy sular saat kaçta gelir?
Sarıyer'de 18 Ağustos Perşembe gecesi başlayan çalışmanın ne kadar süreceği merak ediliyor. İçme suyu sistemindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle suların tahminen 19 Ağustos Cuma günü saat 09.00 civarında verilmesi öngörülüyor.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah,Uskumruköy Mah,Zekeriyaköy Mah,Kumköy (Kilyos) Mah,Demirciköy Mah,Gümüşdere Mah,Kısırkaya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 18.08.2022 21:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.