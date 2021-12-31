Sarıyer sular ne zaman gelir? Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek?
Sular ne zaman gelir Sarıyer | İstanbul Sarıyer'de şebeke arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin yaşandığı bölgelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sarıyer'de sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar arızanın ne zaman giderileceğini ve sular saat kaçta geleceğini merak ediyor. Sarıyer sular saat kaçta gelir?
Sarıyer sular ne zaman gelir? Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek?
İstinye Mahallesi, Yeniköy Mahallesi ve Tarabya Mahallelerini etkileyen bir su kesintisi yaşanıyor. Saat 15.06'da başlayan şebeke hattı arızasının tahmini olarak 1 Ocak 2022 saat 02.00 gibi sona ermesi bekleniyor.