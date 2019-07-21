Sarıveliler’de geleneksel sıla şenliği

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 11. Geleneksel Sarıveliler Karacaoğlan Kiraz, Bal ve Sıla Şenliği düzenlendi.

Sarıveliler ilçesinde 11’ncisi gerçekleşen şenlikte mehteran konseri ve halk oyunları gösterisi sergilendi. Programda konuşan Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak, "Festivallerde gaye dostların buluşması, yörenin tanıtımı, bölge çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerin tanıtımı ve sosyal kaynaşmadır. Bu buluşmada bizlere maddi ve manevi destek veren sponsorlarımıza, Kültür Bakanlığımıza, iş adamlarımıza, sanatçılarımıza, çalışanlarımıza ve değerli katılımcılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Programda CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve AK Parti eski milletvekillerinden Ahmet Davutoğlu da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından kiraz ve bal yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilerek protokol üyelerine plaket takdim edildi. Daha sonra şenlik çeşitli şiir ve animasyon gösterileriyle devam etti.

Şenlik kapsamında sanatçı Ahmet Şafak da konser verdi. Belediye Başkanı Kulak tarafından sanatçı Ahmet Şafak’a da çeşitli hediyeler takdim etti.