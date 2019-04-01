0553 313 94 23

Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:03
Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.


Belediye Başkan Adaylarının aldıkları oy sayısı şu şekilde:


Saadet Partisi İbrahim Turgut: 688


BTP Hacı Ali Akgün: 105


BBP Murat Özcan: 3230


CHP Mehmet Bayraklı: 2586


MHP Bekir Ayyıldırım: 4226


Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:


Saadet Partisi:772


Bağımsız Türkiye Partisi:107


Türkiye Komünist Partisi:39


Vatan Partisi: 53


Büyük Birlik Partisi:2801


CHP: 2562


MHP: 4411

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
    1. Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
    2. Gördes’te genç esnaf 25 yaşında muhtar..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Manisa'nın 3 ilçesinde seçim..
    5. 2019 yerel seçimleri
    6. Gürsu’da Mustafa Işık, personeli..
    7. "Aşırı sağ, bir gün Fransa'da iktidara..
    8. Bünyan ’da Özkan Altun Kazandı
    9. Yenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dedi
    10. Hisarcık seçmeni Fatih Çalışkan’a..
    11. Soğuktan donmak üzere sokak köpeğine..
    12. KKTC’de korkutan ev yangını
    13. Seçim sonuçları açıklandı, YPG'li..
    14. Çüngüş’te çıkan olaylarda 4 kişi..
    15. AK Parti’den teşekkür klibi
    16. Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 3..
    17. KDC'deki Ebola salgınında ölü sayısı..
    18. Talas’ta Mustafa Yalçın kazandı
    19. İstanbul İl Seçim kurulu resmi olmayan..
    20. Başkan Gökhan hem seçimi hem doğum..
    21. Başkan Tekintaş: “Ordulular, yapılan..
    22. Terzi; ’’Ligi iyi yerde bitirmek..
    23. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:..
    24. ÇOSİAD’ta Hayri Şamlı güven tazeledi
    25. AK Parti Kdz. Ereğli’de il genelde..
    26. İŞKUR emekli polis memuru güvenlik..
    27. Genç badmintoncular Çekya'ya gitti
    28. Sivasspor'da Kayserispor maçı..
    29. FÜ’de " Nobel Ödülleri Ve Bilimde..
    30. Muhtarlığı kurayla kazandı
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı