Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı 31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.

Belediye Başkan Adaylarının aldıkları oy sayısı şu şekilde:

Saadet Partisi İbrahim Turgut: 688

BTP Hacı Ali Akgün: 105

BBP Murat Özcan: 3230

CHP Mehmet Bayraklı: 2586

MHP Bekir Ayyıldırım: 4226

Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi:772

Bağımsız Türkiye Partisi:107

Türkiye Komünist Partisi:39

Vatan Partisi: 53

Büyük Birlik Partisi:2801

CHP: 2562

MHP: 4411

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.