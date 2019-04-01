Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı
31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.01 Nisan 2019 Pazartesi 17:03
31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım 4 bin 226 oy aldı.
Belediye Başkan Adaylarının aldıkları oy sayısı şu şekilde:
Saadet Partisi İbrahim Turgut: 688
BTP Hacı Ali Akgün: 105
BBP Murat Özcan: 3230
CHP Mehmet Bayraklı: 2586
MHP Bekir Ayyıldırım: 4226
Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:
Saadet Partisi:772
Bağımsız Türkiye Partisi:107
Türkiye Komünist Partisi:39
Vatan Partisi: 53
Büyük Birlik Partisi:2801
CHP: 2562
MHP: 4411
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