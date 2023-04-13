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Yemek Tarifleri Sarımsaklı limonlu patates salatası: Şu ana kadar böylesini yemediniz! İftara tam 10 puanlık tarif!
Yemek Tarifleri

Sarımsaklı limonlu patates salatası: Şu ana kadar böylesini yemediniz! İftara tam 10 puanlık tarif!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:29:00 - 2023-04-13 20:32:21
Sarımsaklı limonlu patates salatası: Şu ana kadar böylesini yemediniz! İftara tam 10 puanlık tarif!

Sarımsak en faydalı besinlerdendir. Sarımsak zamanla küflenebiliyor ve bozulabiliyor. Türk mutfağının gözde besinlerinden biri olan sarımsağı bir e bu tarifle deneyin!


Sarımsaklı Limonlu Patates Salatası Tarifi İçin Malzemeler

4 adet büyük boy patates
2 adet limon
3 diş sarımsak
4-5 adet yeşil soğan
Yarım demet dereotu
Tuz
1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

Sarımsaklı Limonlu Patates Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Haşlamış olduğumuz patatesleri dilimler halinde doğruyoruz.
Dereotunu ve yeşil soğanı ince ince doğrayıp, patateslere ilave edelim.
Limonlarımızı da sıkıp, güzelce ezilmiş sarımsakla beraber karıştırıyoruz.
Tuzunu ve zeytinyağını da ilave edip, güzelce harmanlayıp, servis tabağımıza alıyoruz.
AFİYET OLSUN.

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