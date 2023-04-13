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Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

2023-04-13 17:00:19
Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

Canan Karatay andız pekmezi için şok bilgiler verdi. . Günde bir kaşık andız pekmezi yiyenlerin çelik gibi olduğunu belirten Karatay, özellikle vücut için önemli dedi. Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutacaklar dikkat etsin dedi tavsiyeler verdi. Canan Karatay kabızlığa iyi gelen besini açıkladı. İşte canan Karatay'ın övdüğü o besin. sağlıksız beslenme sonrası kötü haber ile sarsılamayın sağlıksız beslenmeye son verin

#1
Foto - Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

Günde 1 kaşık… Canan Karatay sır besini açıkladı: Kabızlığı bıçak gibi kesiyor! Vücut direncini artıran sır besinin kabızlığa da iyi geldiği ortaya çıktı. Karatay, hastalıkların da tedavisinde kullanılan andız pekmezinin faydalarını peş peşe tek tek anlattı.

#2
Foto - Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

Doğal bir şifa deposu olan andız pekmezinin yeni faydası ortaya çıktı. Canan Karatay andız pekmezi için şok bilgiler verdi. Günde bir kaşık andız pekmezi yiyenlerin çelik gibi olduğunu belirten Karatay, özellikle vücut direncini artırmak isteyenlerin tüketmesi gerektiğini dile getirdi.

#3
Foto - Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

ETKİSİNE ŞAŞIRACAKSINIZ! FAYDALARI ŞOK ETTİ! Andız pekmezinin Ramazan Ayı için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyen Karatay, sahurda bir kaşık tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sahurda bir kaşık andız pekmezi içenlerin vücut direnci düşmüyor. Özellikle Ramazan Aylarında ya da oruçluyken insanlar vücut direnci düşüklüğü ve kabızlık sorunu yaşar. Bazen de tüketilen katkı maddeli gıdalar sindirim bozukluğu meydana getirir ve insanlarda kabızlık sorunu ortaya çıkarır. Bu nedenle kabızlık için farklı çözüm yolları aranır. İşte tam bu noktada verdiği sağlıklı tüyolarla tanınan Canan Karatay'ın andız pekmezi taktiği devreye giriyor. İşte kabızlığa iyi gelen andız pekmezi...

#4
Foto - Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

BİNBİR DERDE DEVA! Asırlardır Türkiye’de tüketilen andız pekmezi doğal bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Düzenli tüketildiğinde kabızlığı da bıçak gibi kesen pekmezin diğer faydaları şu şekilde: İçerdiği esansiyel yağlar sayesinde antioksidan özellikler gösteren andız pekmezi, vücut direncini arttırıyor. Vitamin ve mineral açısından zengin olan andız pekmezi sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanılıyor.

#5
Foto - Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

KABIZLIK SON BULACAK! Ağız içi yaralarına iyi geliyor ve yara oluşumunu engelliyor. Diş eti iltihabı ve ağız kokusu gibi çeşitli ağız hastalıkları problemlerine iyi geliyor. Eklem, kemik erimesi ve romatizma ağrılarına iyi geliyor. Kemik sağlığına iyi gelerek, osteoporoz riskini azaltıyor. Düzenli tüketildiği taktirde toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Sindirim sistemine faydalı olarak, kabızlık gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

#6
Foto - Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

ANDIZ PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMELİ? Karar'da yer alan habere göre andız pekmezi genellikle doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılır. Kahvaltıda peynir, zeytin ve ekmek üzerine sürülebilir veya sıcak süt veya çay ile tüketilebilir. Ayrıca, yemeklere tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Bazı tariflerde, andız pekmezi, tahin, ceviz veya badem ezmesi ile karıştırılarak tüketilir. Andız pekmezi, diğer tatlandırıcılar gibi fazla tüketilmemelidir. Günlük önerilen miktar, 1-2 yemek kaşığıdır.

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