2023-04-13 17:00:19 Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!
Canan Karatay andız pekmezi için şok bilgiler verdi. . Günde bir kaşık andız pekmezi yiyenlerin çelik gibi olduğunu belirten Karatay, özellikle vücut için önemli dedi. Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutacaklar dikkat etsin dedi tavsiyeler verdi. Canan Karatay kabızlığa iyi gelen besini açıkladı. İşte canan Karatay'ın övdüğü o besin. sağlıksız beslenme sonrası kötü haber ile sarsılamayın sağlıksız beslenmeye son verin