Herkesi şaşırtan Canan Karatay sır besini açıkladı: Çok merak edilen şok besin kabızlığı bıçak gibi kesiyor!

ANDIZ PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMELİ? Karar'da yer alan habere göre andız pekmezi genellikle doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılır. Kahvaltıda peynir, zeytin ve ekmek üzerine sürülebilir veya sıcak süt veya çay ile tüketilebilir. Ayrıca, yemeklere tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Bazı tariflerde, andız pekmezi, tahin, ceviz veya badem ezmesi ile karıştırılarak tüketilir. Andız pekmezi, diğer tatlandırıcılar gibi fazla tüketilmemelidir. Günlük önerilen miktar, 1-2 yemek kaşığıdır.