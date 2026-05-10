İyi Parti'de Koray Aydın bilmecesi: "MHP'ye geçecek" haberi neden çıktı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Siyaset kulisleri, bağımsız milletvekili Koray Aydın’ın eski partisi MHP’ye döneceği iddiasıyla hareketlendi. Hem Aydın cephesinden hem de MHP kanadından peş peşe yalanlamalar gelse de, bu iddianın ortaya atılma biçimi İYİ Parti içindeki yeni bir krizin perdesini araladı.

OdaTV’nin haberine göre, Koray Aydın’ın isminin son dönemde siyaset sahnesinde yeniden ağırlık kazanması, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve ekibinde huzursuzluğa yol açtı. İddialara göre, "MHP’ye geçiyor" haberleri bizzat parti içindeki bu rahatsızlığın bir sonucu olarak servis edildi.

İYİ Parti içinde "Aydın" rahatsızlığı mı var?

İYİ Parti’nin "Terörsüz Türkiye" ve "Abdullah Öcalan" tartışmaları ekseninde yürütülen politikalarda beklenen ivmeyi yakalayamaması, parti içinde Koray Aydın seslerinin yükselmesine neden oldu. Teşkilat yönetiminin tecrübesizliğine yönelik eleştiriler de bu denklemi daha karmaşık hale getiriyor.

Yakın markaj ve genel merkezle gerilim

Koray Aydın’ın İYİ Parti’deki gelişmeleri yakından izlediği, genel merkez yöneticileri ve il başkanlarıyla temaslarını sürdürdüğü biliniyor. Aydın’ın yakın çevresine, partinin mevcut gidişatıyla bir sonraki dönemde Meclis dışında kalabileceği yönündeki endişelerini paylaştığı belirtiliyor. Bu temaslardan haberdar olan genel merkezin ise bu durumu "paralel bir çalışma" olarak görüp tepki gösterdiği ifade ediliyor.

"Muhabir" iddiası kulisleri salladı

Tartışmanın en dikkat çekici boyutu ise haberi servis eden kaynağa yönelik iddialar. Koray Aydın’ın MHP’ye geçeceği bilgisini yayan muhabirin, İYİ Parti yönetimine oldukça yakın bir isim olduğu öne sürülüyor. Bu durum, haberi bizzat İYİ Parti içindeki bir grubun, Aydın’a yönelik teveccühün önünü kesmek için kasıtlı olarak kurguladığı yorumlarına yol açtı.

Koray Aydın ise konuya dair yaptığı açıklamalarda şu noktaların altını çizdi:

  • Siyasetten kopmadı: Kendisine soru soran gazetecilere aktif siyasetin içinde kalmaya devam edeceği mesajını verdi.
  • Kampanyadan haberdar: Aleyhinde yürütülen operasyonların farkında olduğunu belirten Aydın, bu sürecin Müsavat Dervişoğlu’nun talimatıyla olup olmadığını sorguluyor.

Kulislerdeki genel kanı, bu iddianın Koray Aydın’ı yıpratma ve İYİ Parti tabanındaki ağırlığını hafifletme amacı taşıdığı yönünde birleşiyor.

Cengiz

İyi parti kendine biçilen misyonu tamamladı,yani bitmiş bir partidir.secim yaklaştıkça toptan binecekleri bir kayık bulamazlar ise tek tek firar edecekler
