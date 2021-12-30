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Kadın - Aile Sarımsaklı ekmek nasıl yapılıyor? Sarımsaklı ekmek tarifi
Kadın - Aile

Sarımsaklı ekmek nasıl yapılıyor? Sarımsaklı ekmek tarifi

Sarımsaklı ekmek için hangi malzemeler gerekli | Çorbaların yanına leziz bir ekmek hazırlamak isteyenler “Sarımsaklı ekmek için hangi malzemeler gerekli” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sarımsaklı ekmek tam ölçülü?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 22:06:00 -
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılıyor? Sarımsaklı ekmek tarifi

Çorbaların yanına bir hayli çok yakışan sarımsaklı ekmeği evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, sarımsaklı ekmek tarifi…

Sarımsaklı ekmek tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet baget ekmeği
  • 4-5 diş sarımsak
  • Zeytinyağı
  • 1 dal biberiye
  • Tuz
  • Karabiber

Sarımsaklı ekmek nasıl yapılıyor?

Baget ekmeği ortadan ikiye bölün.

Ardından ekmeği küçük parçalar halinde dilimleyin.

Havanda sarımsak ve tuzu güzelce ezin.

Zeytinyağı, sarımsak ve biberiye yapraklarını karıştırın.

Ekmek dilimlerini yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Bir fırça yardımıyla yağlı karışımı ekmeklere sürün.

200 derecelik fırında ekmekler kızarana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Afiyet olsun.

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Ton balıklı makarna nasıl yapılır? Ton balıklı makarna tarifi

Kadın - Aile

Ton balıklı makarna nasıl yapılır? Ton balıklı makarna tarifi

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