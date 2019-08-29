0553 313 94 23

Sarımsaklı domates sosu nasıl yapılır? Makarna ve kahvaltı için sos tarifi

Yepyeni bir sarımsaklı ve kırmızı biberli, kahvaltılık sos tarifini sizler için derledik. Kırmızı biberle sos yapılır mı? Kahvaltılık sos nasıl yapılır? Sarımsaklı makarna sosu tarifi. Makarna sos nasıl yapılır? Kışlık konserve nasıl yapılır? Domates, sarımsak ve kırmızı biberli sos nasıl yapılır? Bu ve buna benzer bütün sorularınızın cevabı haberimizde...

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
Sarımsaklı domates sosu nasıl yapılır? Makarna ve kahvaltı için sos tarifi

 Yepyeni bir sarımsaklı ve kırmızı biberli, kahvaltılık sos tarifini sizler için derledik. Kırmızı biberle sos yapılır mı? Kahvaltılık sos nasıl yapılır? Sarımsaklı makarna sosu tarifi. Makarna sos nasıl yapılır? Kışlık konserve nasıl yapılır? Domates, sarımsak ve kırmızı biberli sos nasıl yapılır? Bu ve buna benzer bütün sorularınızın cevabı haberimizde...

Yaklaşan kış ayları için yapılan hazırlıklara bir yenisini daha ekleyin! 

Yaz aylarının güzelliklerini kışa taşımak isteyenler, bir de kırmızı biberli ve sarımsaklı bu enfes sosu denemeli. Yapımı oldukça basit ve bir o kadar besleyici...

Malzemeler

6 kilo domates

1 kilo tatlı kırmızı biber

250 gr acı biber

250 gr sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sirke

Tuz

Yapılışı

Öncelikle biberleri blenderdan geçirin. Bir kenara ayırın ve domatesler için aynı işlemi gerçekleştirin.

Fazla iri taneler kalmayacak, fakat çok da sulu kıvama gelmeyecek şekilde malzemeleri blenderdan geçirin ve kenarda hazır vaziyette bekletin.

Sarımsakları rende ya da bıçakla küçültün.

Zeytinyağını derince bir tavaya alıp, içerisine sarımsak ve acı biber karışımını ilave edin. Tuzunu ilave eidp güzelce kavurun.

Domatesleri tencereye alıp, kaynatın.

Domates güzelce kaynayıp suyunu çekmeye yakın kavrulmuş sarımsaklı biberi ilave edin. Karışım yoğurt kıvamını alınca sirke ve tuzunu ilave edip, arada karıştırıp kıvam alıncaya kadar kaynatın.

Uygun kıvamı aldıktan sonra ocaktan alın ve temizlenmiş kavanozların içerisine doldurun. 

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
  1. sarımsaklı sos
  2. makarna sosu
  3. kahvaltılık sos tarifi
  4. domates sosu tarifi
  5. kışlık domates sosu tarifi
  6. domatesli sos nasıl yapılır
  7. kışlık konserve
  8. domatesli sos
  9. kırmızı biberli sos
  10. kahvaltılık sos nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANKA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    1. ANKA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    2. Van’da tarihi eser operasyonu
    3. Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk..
    4. TİKA’dan Özbekistan’a hayvancılık..
    5. Fatih Terim: 6 - Hikmet Karaman: 1
    6. Pakistan’dan balistik füze denemesi
    7. Uçmak için Çin’den Türkiye’ye geldiler
    8. Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi
    9. Kadına şiddete mücadele için "el..
    10. Kileci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. Kılıçdaroğlu bu kez dediğini yaptı!..
    12. Engelli vatandaşlar Ormanya’yı gezdi
    13. TAF yetkililerinden Katar'ın Ankara..
    14. Ocakta biber salçası nasıl yapılır?..
    15. Gediz Belediyesi’nden ücretsiz Wİ-Fİ..
    16. Büyüleyenspor Şampiyonluk Parolasıyla..
    17. Arı Maya, çocuklarla buluşacak
    18. Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme,..
    19. Tuşba Belediyesi’nden okul temizliği
    20. Sinop’ta saklı bir cennet: Erfelek..
    21. Adalet Bakanı Gül: "(Kadına yönelik..
    22. Ağrı’da sıcaktan bunalan taraftarı..
    23. Bakanlık müjdeyi duyurdu!4.966..
    24. Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya..
    25. Altındağ Belediye Başkanı Balcı:..
    26. Başkan Berge’den 30 Ağustos Zafer..
    27. İdam geri mi geliyor? İdam gelecek mi?
    28. Aksaray’da göçmenleri taşıyan otobüs..
    29. Çıkmaz’dan 30 Ağustos mesajı
    30. Yeni doğan bebeklerin ayaklarına dikkat
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı