Sarımsaklı domates sosu nasıl yapılır? Makarna ve kahvaltı için sos tarifi

Yepyeni bir sarımsaklı ve kırmızı biberli, kahvaltılık sos tarifini sizler için derledik. Kırmızı biberle sos yapılır mı? Kahvaltılık sos nasıl yapılır? Sarımsaklı makarna sosu tarifi. Makarna sos nasıl yapılır? Kışlık konserve nasıl yapılır? Domates, sarımsak ve kırmızı biberli sos nasıl yapılır? Bu ve buna benzer bütün sorularınızın cevabı haberimizde...

Yaklaşan kış ayları için yapılan hazırlıklara bir yenisini daha ekleyin!

Yaz aylarının güzelliklerini kışa taşımak isteyenler, bir de kırmızı biberli ve sarımsaklı bu enfes sosu denemeli. Yapımı oldukça basit ve bir o kadar besleyici...

Malzemeler

6 kilo domates

1 kilo tatlı kırmızı biber

250 gr acı biber

250 gr sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sirke

Tuz

Yapılışı

Öncelikle biberleri blenderdan geçirin. Bir kenara ayırın ve domatesler için aynı işlemi gerçekleştirin.

Fazla iri taneler kalmayacak, fakat çok da sulu kıvama gelmeyecek şekilde malzemeleri blenderdan geçirin ve kenarda hazır vaziyette bekletin.

Sarımsakları rende ya da bıçakla küçültün.

Zeytinyağını derince bir tavaya alıp, içerisine sarımsak ve acı biber karışımını ilave edin. Tuzunu ilave eidp güzelce kavurun.

Domatesleri tencereye alıp, kaynatın.

Domates güzelce kaynayıp suyunu çekmeye yakın kavrulmuş sarımsaklı biberi ilave edin. Karışım yoğurt kıvamını alınca sirke ve tuzunu ilave edip, arada karıştırıp kıvam alıncaya kadar kaynatın.

Uygun kıvamı aldıktan sonra ocaktan alın ve temizlenmiş kavanozların içerisine doldurun.

Şimdiden afiyet olsun...