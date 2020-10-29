  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sarımsaklı domates çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sarımsaklı domates çorbası nasıl yapılır?

Kolay domates çorbası tarifi | Kış aylarında sofraların olmazsa olmazı çorbalardır. Salgına karşı en önemli silah kişilerin bağışıklık sistemi. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirecek sarımsak sofralardan eksik edilmemeli. Peki, sarımsaklı domates çorbası olur mu? | Sarımsaklı çorba tarifi | Basit domates çorbası tarifi | En kolay domates çorbası tarifi | Bal sarımsaklı domates çorbası

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:38:00 -
Sarımsaklı domates çorbası nasıl yapılır?

Domates çorbası yapılışı | İçinizi ısıtacak bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. ‘Bugün ne pişirsem?’ diyorsanız; sarımsaklı domates çorbası hazırlayabilirsiniz. Peki, domates çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Sarımsaklı domates çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 5 adet domates
  • 5-6 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıcak su

Sarımsaklı domates çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle domatesleri yıkayıp rendeleyin.

Ardından sarımsakları küçük küçük doğrayın.

Bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.

Yağın üzerine unu ekleyip kavurun.

Unun kokusu çıkınca sarımsakları ekleyip kavurun.

Domates rendesini ilave edin.

Baharatları ve 4-5 su bardağı sıcak suyu tencereye ekleyin. Katı olursa bir miktar su daha ekleyip çorbayı açabilirsiniz.

Ocağın altını kısın ve çorbanızı pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?
Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Kaytaz böreği tarifi | Kaytaz böreği nasıl yapılır?
Kaytaz böreği tarifi | Kaytaz böreği nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kaytaz böreği tarifi | Kaytaz böreği nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Dünya

Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. M..
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı
Gündem

Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı

Türkiye'de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS'nin kurulumuna yönelik çalışmalar sürdürülecek ve kurum..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay