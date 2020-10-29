Sarımsaklı domates çorbası nasıl yapılır?
Kolay domates çorbası tarifi | Kış aylarında sofraların olmazsa olmazı çorbalardır. Salgına karşı en önemli silah kişilerin bağışıklık sistemi. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirecek sarımsak sofralardan eksik edilmemeli. Peki, sarımsaklı domates çorbası olur mu? | Sarımsaklı çorba tarifi | Basit domates çorbası tarifi | En kolay domates çorbası tarifi | Bal sarımsaklı domates çorbası
Domates çorbası yapılışı | İçinizi ısıtacak bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. ‘Bugün ne pişirsem?’ diyorsanız; sarımsaklı domates çorbası hazırlayabilirsiniz. Peki, domates çorbası için hangi malzemeler gerekli?
Sarımsaklı domates çorbası tarifi
Malzemeler:
- 5 adet domates
- 5-6 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Sıcak su
Sarımsaklı domates çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle domatesleri yıkayıp rendeleyin.
Ardından sarımsakları küçük küçük doğrayın.
Bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.
Yağın üzerine unu ekleyip kavurun.
Unun kokusu çıkınca sarımsakları ekleyip kavurun.
Domates rendesini ilave edin.
Baharatları ve 4-5 su bardağı sıcak suyu tencereye ekleyin. Katı olursa bir miktar su daha ekleyip çorbayı açabilirsiniz.
Ocağın altını kısın ve çorbanızı pişmeye bırakın.
Afiyet olsun.