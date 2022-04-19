Sarımsak ve limonu karıştırıp yemenin faydaları

Bu iki doğa harikası bitkinin bir arada kullanılmasıyla bir harika şifa kaynağı oluşuyor!

Limon suyu ve sarımsak karıştırılarak hazırlanan içeceğin, vücutta bulunan damar sertliği, damar yağlanması, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi problemleri kalıcı olarak ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Limon 12 farklı tipte kötü huylu hücreleri yok ediyor.

Yapılan bir çalışmada limonun kanserli hücreleri öldürerek kemoterapi tedavisinden 10000 kat daha güçlü olduğu anlaşılmıştır. Suyundan limonata yapılan ve manav tezgahlarına renk katan limonun birçok kullanım alanı vardır. İçeriğinde bulunan etken maddeler ile kanser tedavisinde kullanılabilecek en iyi yöntem olduğu belirtilmiştir.

Değişik laboratuvarlarda yapılan tetkiklerde limon ekstresinin 12 değişik kanser tipini yok ettiği anlaşılmıştır. Kolon, göğüs, prostat, akciğer ve pankreas kanserleri bunlar arasındadır. Anti depresan etkiye sahiptir.

Limonun kabuklarında bulunan “dlimonene” isimli maddenin cilt sağlığı ve korunmasında önemli olduğu belirlenmiştir. Limon kabuğunun sinir sistemi üzerinde de olumlu yönde faydasının bulunduğu, bakterileri öldürerek kalbim daha rahat çalışmasını sağladığı kanıtlanmıştır.

Limon içerisinde bulunan polifenollerin kadınlarda meydana gelen yumurtalık kanseri riskini de düşürdüğü de belirlenmiştir. Bakteri enfeksiyonları ve mantarlara karşı antimikrobiyal spektrum görevini üstlendiği aynı zamanda kurt ve parazitlere karşı da etkili olduğu bilinmektedir. Yüksek tansiyona karşı etkilidir. Sinir bozukluklarına iyi gelen stresle savaşan antidepresan etkisi de bulunmaktadır.

Sarımsak

Antibiyotik özellikleri bulunan bu şifalı bitki ayrıca antiviral, antifungal ve antiparazitik etkiye sahiptir. Bu nedenle başta grip, nezle, astım olmak üzere, öksürük, bronşit, bademcik, romatizma ve eklemlere iyi geldiği bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Kalp ve damar hastalıkları için Rus doktorlarının da tedavi amaçlı tavsiye ettiği mucizevi bir yöntemdir. Doğal tedavi yöntemlerini önem veren Rus tıp dünyası bu yöntemi uzun yıllardır kullanmakta ve başarılı sonuçlar elde etmektedirler.

Limon suyu ve sarımsağın karışımından elde edilen içecek vücuttaki damar sertliği, damar yağlanması, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi problemlere kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır. Ülkemizde de bazı doktorların bu yöntemi hastalarına önerdiği bilinmektedir.

Limon sarımsak kürü tarifi

Gerekli malzemeler

2 litre sıkılmış limon suyu,

40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak (Mümkünse ithal olmayan sarımsak),

Işık almayan koyu renkli ve kapaklı bir cam kavanoz( pet şişe kullanmanız önerilmemektedir)

Limon sarımsak kürü tarifi nasıl yapılır?

2 litrelik kavanoz içerisine limon suyunu boşalttıktan sonra soyulmuş ve ezilmiş 40 diş sarımsağı ekleyin. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatarak 25 gün boyunca serin bir yerde bekletin.

Gün içerisinde kavanozu birkaç kez çalkalayın. 25 gün sonunda sarımsaklar limon suyunun içerisinde eriyecektir. Bu karışımdan her gün sabah kahvaltıdan yarım saat önce düzenli olarak aynı saatte yarım çay bardağı tüketin. Karışım içerisine şeker, tuz, tatlandırıcı gibi başka bir madde eklemeyin.

Limon sarımsak karışımı faydaları

-Damar iltihaplarını tedavi ederek tıkanan damarları açmaktadır. Damar sertlikleri ve hipertansiyonu önlemektedir.

-Kolesterol ve lipidi seviyesini düşürmekte, metabolizmayı hızlandırarak zararlı yağların yakılmasını sağlayarak kilo vermenizi sağlamaktadır. Vücuttaki şeker oranını dengeler pankreasın yenilenmesini sağlar.

-Böbrek ve safra taşlarını eritir. Vücuttaki şişkinliği yok ederek dokularda ödem oluşmasını engeller.

-Mide ve onikiparmak bağırsağı tedavisinde kullanılır.

-Romatizmal iltihaplara önler. Ağrıları dindirir. Kireçlenmeyi önleyerek eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar.

-Beyin hücreleri ve vücutta bulunan tüm sinir sistemini yeniler, felç ve inme riskini azaltır.

-Vücutta bağışıklık sistemini düzenleyerek damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini önlemektedir.

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