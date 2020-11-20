Sarımsak suyu faydaları neler? Sarımsak suyu nasıl hazırlanır?

Yemek sırasında yiyecekle karışan COVID-19, bağırsaklara girer ve lenfoid dokuyu yok etmeye başlar. Sonuç olarak, etkilenen lenfoid doku, lenfosit ve immünoglobulin üretimini durdurur. Böylece bağışıklık sistemi yok edilir ve bunun sonucunda akciğerlerdeki doku bağışıklığıda keskin bir şekilde zayıflatılır. Sarımsak suyu" tarafından "öldürülen" ve zayıflatılan COVID-19, doğal bir aşıdan başka bir şey değildir, insan vücudunun içinde doğal olarak oluşur. Bildiğiniz gibi, yapay bir aşı oluşturmak, süper donanımlı ve çok pahalı bir laboratuvar ve yüksek nitelikli personelin çalışmasını gerektirir. Yapay aşı oluşturma çalışmaları 6-9 ay sürüyor, ve endüstriyel üretim maliyetli ve zaman alıcıdır. Korona aşısı piyasaya çıkana kadar insanlar doğal yollardan koronaya karşı savaşmakta.

Sarımsak suyunun faydaları

Öldürülmüş” COVID-19, ince bağırsağın lenfoid dokusunu yok etmeyi bırakır. Sonuç olarak, lenfoid doku düzgün şekilde işlev görmeye devam eder, örn. antikorlar ve immünoglobulinler üretir;

Hasar gören bağışıklık sistemi hızla iyileşir ve güçlenir, bu, akciğer dokusunda doku bağışıklığında önemli bir artışa yol açar. Sarımsak suyu alındıktan sonra ince bağırsakta 30-40 dakika içinde doğal bir aşı oluşur.

Sarımsak suyunun hazırlanışı

1. Orta boy Bir tek diş sarımsak, soyulur ve enine 3-5 dilim yapılır. Porselen veya cam 1 litrelik demlik 4 su bardağı içme suyu ile doldurulur ve dilimlenen 1 dış sarımsak suya atılır. Bu işlemler oda sıcaklığında ve sabah yapılır.

2. Akşam evinize geldiğinizde "sarımsak suyunuz" artık kullanıma hazırdır. Suyun 1 bardağını yemek öncesi, 2 bardağını yemekten 2-3 saat sonra ve 1 bardağını da bardağını gece yatmadan önce içiniz.

3. Ertesi gün sabah aynı usül ile "sarımsak suyu" hazırlayın ve 1 ay boyunca her gün tekrarlayınız.

4. Bir ay boyunca sarımsak suyu alırsanız COVID-19'a karşı spesifik bağışıklık oluşacaktır.