Sarımsak nasıl saklanmalıdır?

SARIMSAĞI SAKLAMA YÖNTEMLERİ:

- Sarımsağı tek tek soyun ve bir cam kavanoza koyun.

- Üzerine bir miktar zeytinyağı dökün ve ağzını sıkıca kapatıp dondurucuya yerleştirin.

- İhtiyacınız olduğunda yemeklere koymak için bir kullanın.

- Diğer bir yöntem ise şu şekilde; sarımsak ve zeytinyağını blenderde ezip püre haline getirin. Ardından cam kavanoza koyun.

Bu yöntemle yemeklerinizi pişirirken çok rahat edeceksiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.