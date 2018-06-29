Sarımsak nasıl saklanmalıdır?
Sarımsak sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ancak bazen sarımsaklar yanlış saklanır ve özelliklerini yitirerek bozulabilirler.29 Haziran 2018 Cuma 15:43
SARIMSAĞI SAKLAMA YÖNTEMLERİ:
- Sarımsağı tek tek soyun ve bir cam kavanoza koyun.
- Üzerine bir miktar zeytinyağı dökün ve ağzını sıkıca kapatıp dondurucuya yerleştirin.
- İhtiyacınız olduğunda yemeklere koymak için bir kullanın.
- Diğer bir yöntem ise şu şekilde; sarımsak ve zeytinyağını blenderde ezip püre haline getirin. Ardından cam kavanoza koyun.
Bu yöntemle yemeklerinizi pişirirken çok rahat edeceksiniz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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