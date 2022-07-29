Sarımsak nasıl saklanır: Soyulmuş sarımsak saklama yöntemleri

Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir.

Sarımsak hangi organa iyi gelir?

Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Kalbi beslyene kroner damarları genişletir. Kalp adelelerini güçlendirir.

Günde kaç adet sarımsak yenmeli?

Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, sarımsağın günde bir iki diş ve çiğ olarak yenilmesinin fayda sağlayacağını belirterek, "Bütün olarak yutulmamalıdır." dedi.

Sarımsak nasıl saklanır?

Öncelikle yeni aldığımız sarımsakları soymadan aldığımız gibi nasıl saklarız gelin bunu madde madde öğrenelim.

Sarımsakların saplarını kesinlikle kısaltmayın ve sarımsakları bu sap kısımlarından saç örer gibi örün.

Sarımsakları ördükten sonra; filizlenmemsi ve bozulmaması için karanlık ve serin bir yerde muhafaza edin.

Sarımsakları kesinlikle nemden ve sıcaktan uzak tutun.

Soyulmamış sarımsaklarınızı en güzel şekilde böyle saklayabilirsiniz. Gelin şimdi de soyulmuş sarımsak nasıl saklanır?

Soyulmuş sarımsak nasıl saklanır?

Sarımsaklarınızı soyup temizledikten sonra saklamak istiyorsanız; gelin bunu yapmanın yöntemlerine bir bakalım.

Sarımsakları dondurucuda saklamak

Sarımsakları güzelce soyalım ve yıkayalım.

Yıkadığımız sarımsakları, hiç nemli yeri kalmayacak şekilde kağıt havlu yardımıyla kurulayalım.

Dondurucuya uygun bir kaba yada buzluk poşetlerine sarımsaklarımızı koyalım. Burada sarımsakları koyduğumuz şeyin hava almıyor olmasına dikkat edelim.

Bu şekilde soyulmuş sarımsaklarınızı dondurucuda saklayabilir ve ihtiyaç olduğu zamanlarda kullanabilirsiniz.

Sarımsakları rendeleyerek veya ezerek zeytinyağında saklamak

Sarımsakları rendeleyerek yada ezerek kullanıyorsanız; işinizi kolaylaştırmak için bunu önceden yaparak saklayabilirsiniz. Hadi gelin soyulmuş sarımsaklar bu şekilde nasıl saklanır? şimdi bunu öğrenelim.

Sarımsaklarımızı soyup, güzelce yıkıyor ve kurutuyoruz.

Şimdi genelde nasıl kullanıyorsanız (rendelenmiş, doğranmış yada ezilmiş) o şekle getirelim.

Şimdi sarımsakları hava almayan bir kavanoza koyalım ve üzerini geçecek şekilde zeytinyağı ve bir miktar tuz ekleyelim.

Hazırladığımız sarımsak kavanozunu buzdolabında saklayalım. (Derin dondurucu bölmesinde saklamıyoruz, buna dikkat edelim.)

Sarımsakları buz kalıbında saklama

Şimdi gelelim benim en sevdiğim sarımsak saklama yöntemine. Bu yöntem de yukarıdaki yönteme biraz benziyor ama saklarken zeytinyağı yerine su kullanıyoruz.

Öncelikle her zaman yaptığımız gibi sarımsakları soyuyoruz ve temiz şekilde yıkıyoruz.



Şimdi sarımsaklarımızı; rendeliyoruz, eziyoruz yada doğruyoruz.

Buz kalıbına bir seferde kullanacağımız miktarda hazırladığımız sarımsakları koyalım ve üzerine bir miktar su ilave edelim.

Bu şekilde buz kalıbında sarımsakları derin dondurucuda saklayabilirsiniz.