Herkes geldi 70 yaşındaki Selva Cabir gelmedi! Sumud gönüllüsü Cabir öldürüldü mü?

Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçuşuyla Girit Adası'ndan alınan ve aralarında 18 Türk vatandaşının da bulunduğu 59 gönüllü, sağ salim İstanbul Havalimanı'na gelişlerinde, 34 gönüllünün İsrailli askerlerce çok kötü darp edildiğini anlatmışlardı.

BAHREYN Mİ SALINMASINI ENGELLEDİ?

İsrail’in haydutça müdahalesiyle kaçıranlardan Bahreynli mücadeleci Selva Cabir'in, Gazze'ye ulaşmaya çalışırken açık denizde İsrail donanması tarafından kaçırılmasının üzerinden iki günden fazla zaman geçti ve hâlâ ondan haber alınamıyor. Nebil Recep, kendisine ilişkin kaygıları sosyal medyadan dile getirdiği paylaşımında; “Yetmiş yaşındaki Selva Cabir, Bahreyn halkının vicdanını ve insani bilincini temsil ediyor. Silahsız bedeniyle soykırımın faillerinin karşısına dikiliyor; kuşatmanın bir suç olduğunu, öldürmenin bir suç olduğunu ve sessizliğin, tarafsızlığın ihanet olduğunu haykırıyor” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise, özellikle Bahreyn yönetiminin İsrail’den salıverilmemesini isteyebileceğini belirterek, ülkenin İsrail yanlısı tutumunu eleştiren yorumlar yaptılar.