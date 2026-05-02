16 ilde 16 örgüte operasyon! 198 gözaltı ve 3,5 Milyar TL...

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 3,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 105'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Adana ve Muğla'da baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları, Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Sinop'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Tunceli'de resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri, Manisa'da silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait 24 adet taşınmaz, 16 adet taşınır ve 1.060 banka hesabına el konuldu.

Ayrıca operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

