MOSSAD'a çalışan iki hain idam edildi!

İran, israil Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan iki kişinin idam edildiği bildirildi.

İran, Yargı Erki'ne bağlı Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yagub Kerimpor ve Naser Bekerzade isimli iki kişinin "israil istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk ve ülke güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığı ve süreç sonunda idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kerimpor'un askeri bölgeler, güvenlik noktaları ve bazı kritik tesislere ilişkin görüntü ve bilgileri dijital yollarla MOSSAD'a aktardığının tespit edildiği, ayrıca çeşitli yönlendirmelerle saha düzeyinde faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Bekerzade'nin ise yabancı istihbarat unsurlarıyla çevrimiçi iletişim kurarak, farklı şehirlerde kamu kurumları, altyapı tesisleri ve hassas noktalar hakkında bilgi topladığı ve bu verileri ilettiği belirtildi.

Yargı sürecinde her iki sanığın da eylemlerinin "düşman istihbaratına hizmet niteliği taşıdığı" değerlendirilerek ağır suç kapsamında ele alındığı kaydedildi.

Dosyaların yerel mahkemelerde görülen duruşmaların ardından Yargıtay tarafından da onandığı, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından hükümlerin infaz edildiği açıklandı.

İran yargısı ayrıca son yıllarda benzer dosyalar kapsamında yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyonların sürdüğünü ve bu tür faaliyetlerin "ulusal güvenliğe tehdit" olarak görüldüğünü vurguladı.