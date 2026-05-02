Mayıs'ta kar sürprizi! Kartpostallık görüntüler

Ilgaz Dağı'ndaki kar yağışını görüntüleme için aracını durduran tır şoförü Uğur Uçar, "İstanbul'a yolculuk yapıyorum. Gördüğünüz üzere mayıs ayı olmasına rağmen şu anda kar yağıyor. Bu karın devamını da bekliyoruz. Havada hafiften sisli, ormanlık alan da beyaz örtüyle kaplanmış. Manzara güzel, eşsiz. Bu aylarda nadiren karşılaşılan bir manzara oldu" dedi.