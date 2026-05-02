Emekliye ek zam beklentilerinde "Ankara kulisi" raporu: "Seyyanen zam hayal-i muhal"

Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan senaryoları değerlendirirken, temmuz ayında yasal olarak yapılması zorunlu olan enflasyon güncellemesi dışında bir artışın şimdilik gündemde olmadığını ifade etti. Özellikle seyyanen zam veya refah payı gibi ilave dokunuşların Ankara’da “hayal-i muhal” (gerçekleşmesi imkansız hayal) olarak nitelendirildiğini aktardı.

Bütçe disiplini ve ekonomik belirsizlikler ön planda

Ek bir iyileştirmenin önündeki temel engellerin bütçe disiplini ve bölgesel savaşların yarattığı ekonomik belirsizlikler olduğu vurgulanıyor. Karakaş’ın değerlendirmesine göre:

Ekonomik istikrar programı ve sıkı maliye politikaları, ek zam ihtimalini zayıflatıyor.

Emeklilerin taleplerinin gündemde tutulması, toplumsal refah ve sistemin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor.

Temmuz'da ne bekleniyor?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşecek. Mevcut tahminler ışığında enflasyon farkının maaşlara yansıtılması kesin gözüyle bakılırken, Karakaş'ın kulis bilgileri bu artışın üzerine ekstra bir pay eklenmesinin mevcut şartlarda zor olduğuna işaret ediyor.