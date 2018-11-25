Sarımsak, limonda eriyince müthiş bir ilaç oluyor

O kadar çok alanda faydası var ki, şaşarsınız. Üstelik hazırlayıp deneyenler “Yüzde yüz etkili” olduğunu söylüyorlar. Hazırlanışı şöyle:

2 litre limon suyunu bir kavanoza doldurun. 40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak ilave edeceğinizden ve her gün çalkalayacağınızdan kavanozun büyüklüğüne ve illa koyu renkli olmasına dikkat edin. Soyulmuş 40 diş orta boy sarımsağı yıkamadan ve ezerek limonun içine atıp kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

25 gün boyunca normal ılık bir yerde saklarken her gün çalkalayın. Böylece 25 gün sonra sarımsaklar iyice erimiş olacak.

Ondan sonra her sabah aç karnına yarım veya içebiliyorsanız bir çay bardağı için. Kavanoz bitene kadar devam edin. Kavanozun kapağını her defasında sıkı sıkı kapamaya ve içine asla su, şeker v.b. karıştırmamaya dikkat edin.

Ancak içerken çay bardağına aldığınız kısmını isterseniz sulandırarak için. Her içişten sonra en az yarım saat başka bir şey yiyip içmeyin. Yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. Karışımı mümkünse her sabah aynı saatte içmeye özen göstermelisiniz.

Allah nasib ederse, bu ev ilacıyla tedavi şunlara şifa vesilesi oluyor:

1- Damar iltihaplarını (vaskülir) tedavi ediyor. Tıkanan damarları açıyor. Damar sertliklerini ve hipertansiyonu önlüyor.

2- Kolesterol ve lipidi düşürüyor. Zararlı yağların yakılmasını sağlıyor. Kilo verdiriyor. Bazal metabolizmayı hızlandırıp yağların yakılmasını sağladığı için iştahı açıyor. Bu dönemde diyete dikkat etmek gerekiyor. Şekeri düşürüyor. Pankreası takviye ediyor..

3- Böbrek ve safra taşlarını eritiyor. İdrar söktürüyor. Vücuttaki şişkinlik ve tüm dokulardaki ödemi kaldırıyor.

4- Helycobeacter pylori adlı ülser mikrobunu öldürerek mide ve oniki parmak bağırsağı ülserinin tedavisini yapıyor.

5- Romatizmal iltihabı önleyip, her tür romatizmal ağrıları dindiriyor. Kireçlenmeyi önlüyor. Eklem düzeylerinin yenilenmesini sağlıyor. Her türlü ağrıyı kesiyor.

6- Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerinin yenilenmesini sağlıyor. Sinirdeki aksiyon potansiyelini düzenleyip ileri-refleks hızını artırıyor. Felçlerde ve vertigoda faydalı oluyor.

7- Vücudun bağışıklık sistemini son derece kuvvetlendiriyor. Her türlü alerjiyi özellikle damar kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini kökünden kesiyor. Kansere karşı tüm vücudu koruyor.