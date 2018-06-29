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Sarımsak çayı nasıl tüketilmelidir?

Sarımsak çayı, kilo vermeye yardımcı olması sebebiyle özellikle diyet listelerinde sıkça yer alan bir çaydır. Yemeklerden önce yenildiğinde kilo vermeye yardımcı olan bu çay, bir diyet eşliğinde tüketilirse daha da etkili olmaktadır.

29 Haziran 2018 Cuma 13:01
Sarımsak çayı nasıl tüketilmelidir?

Diyetle birlikte tüketilen sarımsak çayına spor da eşlik ederse, kişi istenilen kiloya kısa sürede ulaşabilir. Sarımsak çayı kilo vermeye yardımcı olmasının yanısıra antioksidan görevi de gördüğü için sık sık tüketilmesi önerilir. Buna ek olarak saça ve kalp hastalıklarına da iyi gelir. Sarımsak çayı nasıl tüketilir?

Sarımsak çayını evde kolaylıkla hazırlamanız mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler 1 diş sarımsak, 2 çay kaşığı bal, 1 bardak su ve 2 çay kaşığı limon suyudur. Sarımsak çayını hazırlamak için bu malzemelerin hepsini hazırladıktan sonra, bir cezve içerisinde su ile sarımsakları kaynatın.

Daha sonra cezveyi ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın. Karışım ılıdığında içerisine bal ile limon suyunu ekleyin. Bu çayı bu şekilde ılık olarak tüketebileceğiniz gibi, bal ile limonu ekledikten sonra çok az daha kaynatabilirsiniz. Ancak çok sıcak içmemeye dikkat edin.

Sarımsak çayını tüketirken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, bu çayı taze tüketmenizdir. Bu nedenle tek seferde 3-5 kullanımlık bir çay yerine, tek seferde içebileceğiniz miktarda hazırlamaya özen gösterin.

Sarımsak çayının tüketileceği zamanlar da ayrıca önem taşımaktadır. Eğer bu çayı diyet ile birlikte tüketiyorsanız her öğünden önce aç karnına bir bardak tüketin.

Bu öğünler sadece sabah, öğle, akşam şeklinde günün üç ana öğünü olmalı ve ara öğünleri bunun dışında tutmalısınız. Çünkü sarımsak çayının günde 3 bardaktan fazla tüketilmesi önerilmez.

Eğer çok fazla sarımsak çayı tüketirseniz, bazı mide problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Daha fazla kilo vermek için günde 5-6 bardak sarımsak çayı tüketimi kesinlikle yanlıştır; çünkü daha fazla sarımsak çayı içmek daha çok ve hızlı kilo verileceği anlamına gelmez. 

Sarımsak çayı tükettiğiniz süre boyunca düzenli olarak spor da yaparsanız hem daha sağlıklı kilo verir; hem de saha sağlıklı bir hayata kavuşursunuz.

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 13:01
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