Sarımsağın ilginç kullanım alanları sizi fazlasıyla şaşırtacak

Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan sarımsak birçok yemeğin lezzet sırrıdır. Antibiyotik etkisi taşıdığı bilinen sarımsak güçlü bir bağışıklık sistemi için son derece kıymetlidir. Kokusu nedeniyle yediğimiz zaman kara kara düşünmememize neden olan sarımsağı birçok farklı ihtiyaç için kullanabileceğimizi biliyor muydunuz? Sarımsak kimi zaman buzu eritiyor kimi zaman ise ışıl ışıl parlayan bir cilt için maske olarak karşımıza çıkıyor.

Doğal bir yapıştırıcı

Sarımsak içindeki sıvı nedeniyle iyi bir yapıştırıcıdır. Sarımsak özellikle camlardaki ince çatlakları yapıştırmak için tercih edilir. 2-3 diş sarımsağı ezdikten sonra camlardaki, aynalardaki ince çatlakların üzerinde gezdirin. Kısa süre içinde farkı anlayacaksınız.

Ayak ağrılarına son

Ilık suyun içerine birkaç diş sarımsak ile yaklaşık 10 adet karanfili atın. Bu suda yaklaşık yarım saat ayaklarınızı dinlendirin. Ağrılarınızda arınacaksınız.

Diş ağrısına iyi gelir

Sarımsak aynı karanfil gibi anestezi etkisine sahiptir. Bu nedenle şiddetli şekilde ağrıyan dişinizin üzerine bir miktar sarımsak koyup, bastırırsanız ağrı kısa zamanda hafiler.

Cilt maskesi

Gerekli olan 3-4 diş sarımsak. Sarımsağı cildinize ovalayarak sürün. Sarımsak suyunun cildinize yapışacağını hissedeceksiniz. 15 dakika sonra cildinizi ılık suyla temizleyebilirsiniz. Sarımsak cildinizdeki akne lekelerine iyi gelecektir.

Saçlar için önemli

Saç kıran tedavisinde kullanılan bir numaralı yöntemdir sarımsak…

Kulak enfeksiyonlarına iyi gelir

Antibiyotik etkisine sahip olan sarımsak kulak enfeksiyonlarında tedavi edici etkiye sahiptir. Sarımsakların suyunu sıkın. Sıktığınız sarımsağı bir miktar ısıtın ve yağı ortaya çıksın. Ardından bu sıvıyı bir damlalıkla kulağa damlatın. Elbette bu yöntemi uygulamadan önce doktorunuza danışın.

Kıymıktan kurtulmanın kolay yolu

Elinize ya da ayağınıza kıymık battığını fark ettiğinizde yapmanız gereken mutfağa gidip bir sarımsak almak. Bu iş için cımbız kullanmak bazen kıymığı ulaşılamayacak kadar derinlere itebilir. Sarımsağı kesin ve kıymık olan bölgeye yerleştirin. Ardından bölgeyi sargı beziyle sarın. Yaklaşık 8 saat sonunda kıymık sarımsağa saplanmış olacak.

Kar eritiyor

Evet, doğru okuyorsunuz; sarımsak karların erimesinde kullanılabilir. Ancak ağır kokusu nedeniyle bu iş için pek fazla tercih edilmiyor.

Sivrisinek kovucu

Havalar ısınıyor ve sivri sinek kabusu başlamak için gün sayıyor. Bulunduğunuz odada birkaç diş sarımsak bulundurursanız; sinekler yakınınıza bile uğramak istemeyeceklerdir.

Balık yemi

Tatlı suda balık tutuyorsanız, yem yerine ince dilimlediğiniz bir parça sarımsağı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ancak bu yöntem tuzlu suda işe yaramayacaktır.