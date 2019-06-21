0553 313 94 23

Sarımsağın atığı da antioksidan açısından değerli

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deren Tahmas Kahyaoğlu tarafından yapılan çalışmada, sarımsağın çöpe giden sap ve kabuklarının da antioksidan açısından önemli olduğu belirlendi.

21 Haziran 2019 Cuma 09:12
Sarımsağın atığı da antioksidan açısından değerli

Sarımsakların sap ve kabuklarının çöpe atılmasının önüne geçip bunların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Dr. Öğretim Üyesi Deren Tahmas Kahyaoğlu, Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 20 farklı tarladan örnek aldı.

Laboratuvarda sarımsakları inceleyen Kahyaoğlu, Taşköprü sarımsağının dişlerinde bulunan antioksidan aktivitenin sap ve kabuk kısmında da varlığını tespit etti.

Kahyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarımsağın tıbbi bir bitki olduğuna işaret ederek, Taşköprü sarımsağının, Türkiye'deki diğer sarımsak türlerinden farklı olduğunu, 10-11 aylık raf ömrü bulunduğunu söyledi.

Bir süre önce Gıda Mühendisliği Bölümü olarak kentteki bir sarımsak fabrikasını ziyaret ettiklerini anlatan Kahyaoğlu, "Ürün, sap ve kabuklarından ayrılıp vakumlu ambalajlarda paketlenerek ihraç ediliyordu. Ayrılan sap ve kabukların ne olduğunu merak ettik. İşletmeye sorduğumuzda, bunların çöpe atıldığı söylendi." dedi.

"Hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de çevre kirliliği önlenecek"

Çöpe atılan kısmın sarımsağın toplam ağırlığının yüzde 10'unu oluşturduğunun altını çizen Kahyaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük bir miktarın atık olması, bizi bu çalışmayı yapmaya yönlendirdi. Sarımsak, doğal bir antioksidandır. Bu ispat edilmiştir. Bu özelliğin kabuğu ve sapında da olup olmadığını merak ettik. 'Bunları endüstriye tekrar kazandırabilir miyiz?' diye düşündük. Bu amaçla yaptığımız çalışmada, Taşköprü'nün farklı tarlalarından elde ettiğimiz sarımsağın kendisinde, diş kabuğunda ve sapında antioksidan aktivite testleri yaptık. Bu testler sonucunda tabii ki en yüksek antioksidan aktivite dişlerinde tespit edildi. Bunu sarımsak dişinin kabuğu, ardından da sapı takip etti."

Sarımsakla ilgilenen sanayicilerden sarımsağın sap ve kabuğunu da değerlendirmelerini isteyen Kahyaoğlu, "Yüzde 10'luk atık kısım işlendiğinde hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacaktır. Sarımsakla ilgilenen sanayicilerin Ar-Ge çalışmaları yapıp bu tarımsal atığı değerlendirmeleri ve bu sayede Taşköprü sarımsağının dünya piyasasında rekabet gücünün artırılabilmesi, oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

Kahyaoğlu, çalışmasını uluslararası bir kongrede sunduğunu ve oldukça ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:12
  1. Kastamonu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sularda biyolojik izleme standarda bağlandı
    1. Sularda biyolojik izleme standarda..
    2. Erzurum’da şimşekler gökyüzünü..
    3. 18 yaşındaki Yiğitcan 1 trilyonluk..
    4. Van’da hava destekli terör operasyonu
    5. Van’da 139 kaçak göçmen yakalandı
    6. Nusr-Et’e Mikonos’ta ceza
    7. Vali Masatlı, Öğrencileri Çanakkale’ye..
    8. Karslı Fotoğraf Sanatçısı Özgen..
    9. Van'da 139 düzensiz göçmen yakalandı
    10. Hırsızdan müdahalede bulunan vatandaşa..
    11. Serbest piyasada döviz fiyatları
    12. Bu da Karadeniz usulü bahçe pantolonu
    13. Selde kaybolan çocuğu arama..
    14. Rusya, kripto para yasası çıkarıyor
    15. Hepatit hastalarının sadece yüzde 1'i..
    16. Soyadı Kanunu’nun 85. yıl dönümü
    17. (Özel) Yanından ayırmadığı keçisiyle..
    18. Sema Karaoğlu: Yeni aldığınız kıyafeti..
    19. (Özel) Bilgisayardan oyun oynayarak..
    20. Şeker hastası yaşlı kadın gelemeyince..
    21. (Özel) Bursaspor kongre üyelerine..
    22. Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    23. (Özel) Otobüs önce çarptı, sonra kaçtı
    24. Dünya'da aşıya güvensizlik salgınlara..
    25. 25 yıllık kazanımı tehlikeye atma!..
    26. İnternetten aldığı pompalı silahla..
    27. FETÖ’dan gözaltına alınan öğretmen,..
    28. Hekim Yapı'nın ihracat yaptığı ülke..
    29. Zeytinburnu’nda açık havada sinema..
    30. Çocukların bile 5 dakikada..
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı