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Sarılınca vücudun verdiği tepkiler nelerdir?

Sarılmak insanı güvende hissettirir. Daha çok duygusal anlarda sarılma isteği duyulur.

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:50
Sarılınca vücudun verdiği tepkiler nelerdir?

MUTLULUK VERİR

Birine sarıldığınızda öncelikle vücudunuz oksitosin hormonu salgılamaya başlar. Oksitosin, doğum ve emzirmeye yardımcı olan bir hormone olmanın yanı sıra sizi mutlu hissettiren de bir hormondur. Eğer mutlu olmaya ihtiyacınız varsa hemen yanınızdaki insana sarılabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Evet, yanlış duymadınız. Sarılmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve sizi hastalıklara karşı çok daha güçlü bir hale getirir. Yapılan araştırmalarda daha sık sarılan insanların sarılmayanlara oranla daha az hastalık belirtisiyle karşılaştıklarını gösteriyor. Yani fiziksel olarak sağlıklı kalmak için de bol bol sarılmalısınız.

KAYGILARI AZALTIR

Kaygı günümüzün en büyük hastalığı ve kimi hangi yaşta yakalayacağı pek belli olmuyor.  Bu nedenle ona savaş açarken yanınızda iyi silahlarınız olmalı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki eşine daha çok sarılan kadınların kaygı durumları daha az yaşanıyor.  Bu da aynı şekilde temasla salgılanan oksitosin hormonundan kaynaklanıyor.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Eğer yüksek kan basıncıyla başınız dertteyse mesela yüksek tansiyon hastasıysanız ilacınız bol bol sarılmak olabilir. Eğer yüksek kan basıncınızı düşürmek istiyorsanız sarılarak kan basıncınızı düşürebilirsiniz. Yapılan araştırmalar özellikle kadınlarda sarılmanın kan basıncını düşürmek konusunda çok etkili olduğunu gösteriyor.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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