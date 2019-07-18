Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı yapıldı Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda organize edilen kampanyaya kamu çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaymakam Recep Koşal, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı’nın doğal afetlerde gösterdiği başarılı çalışmalarıyla her zaman halkın takdirini topladığını idareciler ve vatandaşlar olarak Kızılay’a destek vermek için her yıl kan bağışında bulunduklarını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.