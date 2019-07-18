Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı yapıldı
Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda organize edilen kampanyaya kamu çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kaymakam Recep Koşal, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı’nın doğal afetlerde gösterdiği başarılı çalışmalarıyla her zaman halkın takdirini topladığını idareciler ve vatandaşlar olarak Kızılay’a destek vermek için her yıl kan bağışında bulunduklarını dile getirdi.
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