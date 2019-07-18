0553 313 94 23

Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı yapıldı

Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı yapıldı

Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda organize edilen kampanyaya kamu çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.


Kaymakam Recep Koşal, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı’nın doğal afetlerde gösterdiği başarılı çalışmalarıyla her zaman halkın takdirini topladığını idareciler ve vatandaşlar olarak Kızılay’a destek vermek için her yıl kan bağışında bulunduklarını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokakta kıyma çekmenin cezası 6 bin 500 TL
    1. Sokakta kıyma çekmenin cezası 6 bin..
    2. Tedavisi tamamlanan yavru tilki doğaya..
    3. Hastane odasında öğrenmeye başladığı..
    4. Kaspersky, SOC 2 denetiminden..
    5. Haziran ayının siyaset gündeminde..
    6. Polislerden kanser hastası polis eşine..
    7. AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararına..
    8. Vestel iki yıl üst üste ‘En Yenilikçi..
    9. Divan Pastanesi Akasya, Uzak Doğu..
    10. Göztepe yeni stadını Beşiktaş ile..
    11. Beşiktaş'tan Arda Turan'la ilgili flaş..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar ve..
    13. Vekaletle Kurban Hizmetleri Toplantısı..
    14. TUAM’da Caner balığı yetiştiriciliği
    15. Kars’ta trafiğin 6 aylık bilançosu
    16. Nesibe Aydın Okulları uzmanlarından..
    17. Baro’daki kafa, bu kafa! Açıklama mı,..
    18. Ömer Şişmanoğlu transfer öncesi..
    19. Başkan Hürriyet, şampiyonluk coşkusuna..
    20. Halil Zeybek Malatya Yeşilyurt..
    21. Orman yangınlarıyla ilgili flaş..
    22. İnşaat sektörü yüzde 40 küçüldü
    23. Hisarcık’ta ikinci grup yolunda onarım..
    24. "Altınordu Türk futboluna genç yetenek..
    25. Liseli Sude Mete’nin ölümü davasında..
    26. Sandıklı’da otomobil ile minibüs..
    27. Eczacılar Samsun’a çıkarma yaptı
    28. Pentagon’dan "S-400" açıklaması
    29. TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz..
    30. Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde..
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!