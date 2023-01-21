Sarıgül'ün KIZILELMA videosu hem destek buldu hem tepki çekti!
KIZILELMA önünde video çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Herkes KIZILELMA ile gurur duymalı." dedi. Sarıgül'ün bu sözleri destek görürken, KIZILMA'yı tokatlaması tepki çekti.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Herkes KIZILELMA ile gurur duymalı"
Sarıgül, burada KIZILELMA’nın önünde kamera karşısına geçti. Sosyal medyada yayınladığı videolarla gündeme sık sık gelen Sarıgül, KIZILELMA için şu sözleri söyledi:
"Genç, dinamik ve enerjik bir kadro, muazzam bir şekilde savunma sanayimize katkı yapıyorlar. İşte KIZILELMA. Yerli malı yurdun malı herkes KIZILELMA ile gurur duymalı."
Tokatlaması tepki topladı
Videolarındaki tokatlamalarıyla bilinen Sarıgül'ün sözleri destek bulurken, muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA'yı tokatlaması tepki çekti.