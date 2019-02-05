Sarıgül'ün ardından çözülme başladı... Akın akın DSP'ye geçiyorlar!

yeniakit.com.tr Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) taban ve yönetimin uyuşmazlığı, Demokratik Sol Parti’ye (DSP) yaradı. CHP’de taban istediği halde aday gösterilmeyen özellikle eski başkanlar, akın akın DSP’ye geçiyor. Aday gösterilmeyen isimler, -ilçe bazında- CHP’nin kalesi olarak görülen yerlerde aday olarak gösterilecek.

Trafik Sarıgül ile başladı

Şişli’de büyük ölçüde halkın desteğini alan Mustafa Sarıgül, soyadının ekmeğini yiyen Hayri İnönü’den koltuğu almak için kolları sıvamış ve CHP’den aday olmak istemişti. yönetim bu isteği reddetti. Sarıgül, partisinden istifa ederek DSP’ye geçti ve Şişli adayı oldu.

Sarıgül’ün ardından dökülme başladı

CHP’de aday belirleme süreci ciddi krizlere neden oldu. Bu süre zarfında 800’den fazla CHP’li partiden istifa etti. Sarıgül’ün istifasının ardından Edirne eski Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Kars eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Gaziantep eski Belediye Başkanı Celal Doğan ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da DSP’ye katıldı.

“Halk istediği için aday oldum”

Gaziantep eski Belediye Başkanı Celal Doğan, DSP’ye geçtikten sonra şu açıklamayı yaptı:

“Her şeye rağmen CHP tabanıyla uyumlu, tertemiz mazisi olan bir parti DSP... Ben küskün olduğum için değil halk istediği için aday oldum. DSP'ye gidenlere de küskünler gözüyle bakmamak gerekiyor.”

Ankara’da sürpriz aday

Gazete Duvar’ın iddiasına göre, Ankara’da eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz da DSP ile görüşmeye başladı. Yılmaz, DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olacağı öne sürüldü.