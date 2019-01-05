Sarıgül'e soğuk duş! "CHP'nin Şişli adayı..."

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu açıklamasına rağmen, şehrin ilçelerine ilişkin adaylar duyurulmadı. Şişli'de en ısrarlı aday olarak ortaya çıkan Mustafa Sarıgül ise, ilçede seçim çalışmalarına başlamıştı. Ancak gelen haberler Sarıgül'ün parti yönetimi tarafından aday gösterilmeyeceğine ilişkin!..

Beyaz TV'de 'Uyan Türkiyem' programını sunan Tahir Sarıkaya, canlı yayında Sarıgül'ü üzecek iddiayı izleyiciler ile paylaştı.

Sarıkaya'nın CHP yönetiminden bir isme dayandırdığı haberine göre parti yönetimi Mustafa Sarıgül'ü kesinlikle Şişli'den aday göstermeyi düşünmüyor.

CHP'nin İstanbul ilçelerindeki adayları 16 Ocak'ta açıklayacağını belirten Sarıkaya Şişli adayının ise eski il başkanı Cemal Canpolat olduğunu iddia etti.