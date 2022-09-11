Sarıgül'den Miçotakis'e: Sabrımızı taşırma! Bir gece ansızın...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Pendik'te kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği tarafından kurulan EYT standını ziyaret etti.

Gündeme ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, “Miçotakis gelemezsiniz sözüyle birlikte şunu hatırlatmak istiyorum Miçotakis, biz Yunanistan ile dost olmak istiyoruz. Atatürkümüz sizi İzmir'den yolcu ederken aynen şunu söyledi; 'artık bugünden sonra Yunanistan ile barış başlamıştır' dedi. Miçotakis biz Yunanistan'a her zaman barış elini uzatıyoruz ama siz bize yumrukla cevap veriyorsunuz. Sıkılmış yumruklarla barış biraz zor olur. Miçotakis bizim oraya gelmemizi istemiyorsanız Adaları orantısız bir şekilde lütfen silahlandırmayın. Bizim oraya gelmemizi istemiyorsanız lütfen ve lütfen 12 mil konusunda daha duyarlı olun. Türk halkının sabrını taşırmayınız. Miçotakis biz bir gece ansızın gelmek istemiyoruz. Bizi lütfen mecbur bırakmayınız. Biz iç politikada farklı düşünebiliriz ama bayrak ve toprağımız söz konusu olduğu zaman millet olarak güç birliği yaparız. O sebeple Miçotokis bizim sabrımızı sınama. Adalar'daki orantısız silahlanmayı lütfen durdur. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman barıştan yanayız” diye konuştu.