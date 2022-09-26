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Siyaset Sarıgül'den İran'da şeriat karşıtı protestolara destek! 'Saygıdeğer bir mücadele'
Siyaset

Sarıgül'den İran'da şeriat karşıtı protestolara destek! 'Saygıdeğer bir mücadele'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mahsa Amini'nin ardından İran'da başlayan şeriat karşıtı protestolara destek vererek, "İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadele" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 23:33:00 -
Sarıgül'den İran'da şeriat karşıtı protestolara destek! 'Saygıdeğer bir mücadele'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İran'da başörtüsü nedeniyle işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilen ancak görüntülerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıkan Mahsa Amini'nin ardından İran'da başlayan şeriat karşıtı protestolara destek vererek, "İran’da 22 yaşındaki bir kadının öldürülmesiyle başlayan gösteriler sürüyor. İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadele" dedi.

TDP Merkez Binası’nda gerçekleştirilen gündem değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, “Türkiye’nin dört bir yanında krizler, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşına yol açacağı konuşuluyor. İran’da 22 yaşındaki bir kadının öldürülmesiyle başlayan gösteriler sürüyor. İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadele" ifadelerini kullandı.

"Bize düşmanlık edenlerle derhal yolumuzu ayırmalıyız"

Sınır güvenliğinin önemine değinen Sarıgül, "Bu tip olayların nereye varacağı belli olmaz. Şimdiden sınır güvenliğimizi korumamız lazım. Meclis açılır açılmaz bir kapalı oturum yaparak, bir tehdit değerlendirmesi yapmalı, gerekenlerin yapılması konusunda hükümete tam yetki vermelidir. Dünyanın önüne birlik içinde kararlı ve dik bir duruş koymamız lazım. Önemimizi ve değerimizi bilmeyenlerle, bize düşmanlık edenlerle derhal yolumuzu ayırmalıyız” diye konuştu.

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Yorumlar

bu adam bir kayboluyor, arasıra çıkıp bir ... yine kayboluyor

sarıgul’ ü müslüman sananlar düşünsünler, bana ne

murat yazgan

bu ne anlaşılmadı şimdi sabah namazında sahabelere hz ayşe anamıza söven iran şeriat mı uyguluyor
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