Sarıgül'den EYT açıklaması! 'Siyasi malzeme konusu yapmayalım'

YENİ AKİT/ANKARA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Pendik’teki EYT tanıtım ve bilgilendirme standını ziyareti esnasında EYT'lilerin sorunlarına dair açıklamalarda bulundu.

"Kanunlar geriye yürümez"

Sarıgül'ün açıklamaları şu şekilde:

"TDP’nin gündeminde EYT’liler hep oldu, bu sorun çözülene kadar da olacak. Bir hukuk devletinde kanunlar geriye yürümez. Emeklilikte yaşa takılan diye adlandırılan insanlar kanun geriye yürütülerek mağdur edilmişlerdir. Biz meseleye bu açıdan bakıyoruz.

Devletin EYT’lilere borcu vardır. Bu sorunun artık çözülmesi ve bu insanların gasp edilen haklarının bir an önce verilmesi lazım.

EYT yasası çıkalı 23 yıl oldu. Bu 23 yılın 20’sinde Ak Parti iktidardı. Sayın Bakan “dosya dosya açarak çözeceğiz” demiş. 20 yıldır

EYT dosyasına sıra gelmedi mi?

EYT’liler çözüm adı altında, formül adı altında yeni mağduriyetler yaratılmasından endişe ediyorlar. EYT’lileri siyasi malzeme konusu yapmayalım.

1 Ekim’de TBMM açıldığında bütün siyasi partileri bu konuda iş birliği yapmaya çağırıyorum."