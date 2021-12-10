Sarıgül'den erken seçim açıklaması: Doğru bulmayız

İzmit'te bir otelde kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, Kocaeli'nin sadece bir sanayi kenti değil, aynı zamanda "teknoloji üssü" olduğunu söyledi.

Sarıgül, 10 gün sonra TDP'nin birinci yılını dolduracağını belirterek, "Dünyada bütün insanların birbirine saygı duymasını, ülkemizde ve dünyada bolluğun, bereketin ve dürüstlüğün olmasını inşallah biz sağlayacağız." diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarından bahsetti.

Sarıgül, bir gazetecinin "2022'de erken seçim görüyor musunuz? Parti olarak ittifaklar içinde yer alacak mısınız, yol haritanız nedir?" şeklindeki sorusu üzerine, TDP'nin sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olduğunu ifade etti.

TDP'nin "Ülke yansın, batsın, sıkıntı olsun; dolar 30-40 lira olsun da biz yarın sabah iktidara gelelim." anlayışında olan bir parti olmadığını vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisi, önce devletimizin mutluluğunu, sonra kendisini düşünür. Bizim için önce devletimiz ve milletimiz önemlidir. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum ve bir öğretmen olarak karşınızda bulunuyorum. Öğrenciler karnesini her sene alır, siyaset adamları karnesini 5 yılda bir alır. Seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız. Biz isteriz ki seçimler zamanında yapılsın ki iktidar mazeret üretmesin. Demesin ki 'Benim daha şu kadar zamanım vardı.'"

Basın toplantısının ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesini ziyaret eden Sarıgül, daha sonra Fevziye Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Sarıgül, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.