Sarıgül'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Erken seçim ihtimali görüyor musunuz?) Bizim parti olarak ilkelerimizden biri de seçimlerin zamanında yapılması. Ülkeyi yöneten 19 yıllık bir ihtimal var. Erken seçim erken seçim. Bu çağrıyı yapan partilerin herhalde kendi içlerinde problemleri var, bunun için çağrı yaptıkları kanısındayım.

(Hangi ittifakta yer alacaksınız?) Bana soruyorlar, Kılıçdaroğlu'na kızgın mısınız? Hayır, benim Kılıçdaroğlu'na saygım var. Ama biz bir düşünce reformu yaptık. Biz bir yere gelmek için parti kurmadık. Partimizdeki arkadaşların hiçbirinin rütbe heyecanı yok. Biz sol ya da sağ parti değiliz. Bizim gövdemiz Türkiye. Sağ elimiz var, sol elimiz var. Sağ elimizi, sol elimizi kesip atamayız. Bizim partimiz çeşitli nedenlerle küstürülmüş, kıyıda köşede kalmış, mağdur edilmiş milyonlarca vatandaşımızı buluşturmak için yollarda.

Demokrasi sofrası kuracağız. Orada herkes her şeyi konuşacak. Özgürlükler olacak. Özgürlüklerin de sınırı olacak: Hiç kimse bayrağımız, toprağımızla ilgili konuşma yapma hakkına sahip değildir.

(Üçüncü ittifak olacak söylentileri var.) Yüzde 100. Geçtiğimiz bir buçuk yıl televizyonlarda tek bir şey konuşuldu. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, kim kimle ittifak yapacak? Peki, bu noktada, bu söylemi kim kuruyor?