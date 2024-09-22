Sarıgül Mourinho'yu Uyardı! Sonun kötü olur demiştim
Mustafa Sarıgül'den Jose Mourinho'ya Esprili Sitem: "Seni uyarmıştım. Tulum Peyniri Yemezsen Sonun Kötü Olur Demiştim"
Fenerbahçe’nin Kadıköy'de aldığı 1-3’lük mağlubiyet sonrası ilginç bir tepki de Mustafa Sarıgül’den geldi. Sarıgül, ünlü teknik direktör Jose Mourinho’ya esprili bir dille sitem ederek futbol dünyasında gündem oldu.
Sarıgül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili Mourinho, seni daha önce uyarmıştım. Tulum peyniri yemezsen sonun kötü olur demiştim. Ama bu saatten sonra tulum peyniri yesen de maalesef hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı.
Sarıgül'ün sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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