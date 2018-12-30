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Sarıgül aday olmadan sahalara indi

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli'den aday gösterileceği iddia edilen Mustafa Sarıgül, Feriköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

30 Aralık 2018 Pazar 19:38
Sarıgül aday olmadan sahalara indi

Mart 2018 Yerel Seçimler için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Mustafa Sarıgül bugün yine binlerce Şişli sakiniyle Feriköy’deki Gediz Sokakta halk buluşması gerçekleştirdi.

Şişli için yeni dönemde düşündüğü projeleri halk ile paylaşan Sarıgül “2019’da Şişli’de sen ben o öteki beriki olmayacak herkese eşit yaklaşacağız ve Şişli’nin sönen ışığını tekrar yakacağız” dedi. 7’den 70’e her yaştan ve kökenden oluşan coşku dolu kalabalık “halkçı Sarıgül” ve “Şişli Sarıgül’ü özledi” sloganları attı.

Yaklaşık 1 saat süren konuşmasında Sarıgül, Yeni Şişli’nin 2019’da kültür, sanat ve dijital teknolojinin kalbinin attığı bir ilçe olacağını ve diğer belediyelere örnek olacağını söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 19:38
  1. Mustafa Sarıgül
  2. CHP

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