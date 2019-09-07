0553 313 94 23

Sarıgöl’ün üç mahallesine sağlık evi kazandırıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı üç mahallede, biri Sağlık Bakanlığı, ikisi ise hayırseverlerin katkılarıyla 3 adet sağlık evi yapıldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:46
Sarıgöl’ün üç mahallesine sağlık evi kazandırıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı üç mahallede, biri Sağlık Bakanlığı, ikisi ise hayırseverlerin katkılarıyla 3 adet sağlık evi yapıldı.


Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, üç mahalleye sağlık evi yapımın tamamlandığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Sağlık Bakanlığımız tarafından Kızılçukur Mahallesine aile sağlık merkezi, 8 yıl önce elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden İrfan Gök’ün babasının 48 bin TL’lik desteği ile Dindarlı Mahallemize sağlık evi ve yine hayırseverlerin katkılarıyla da Dadağlı Mahallesinde devam eden sağlık evlerimizin yapımı tamamlandı. Sağlık evlerinin önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Üç mahallemiz sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanacak. Sağlık evlerinin yapımında katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ederim’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank: “Gönüllülüğü tetikleyecek, bakanlığın ihtiyaçlarına çare olacak projeler gördüm”
    1. Bakan Varank: “Gönüllülüğü..
    2. Kenan Sofuoğlu Motokros Şampiyonası’nda
    3. Acılı babalar HDP'ye isyan etti!..
    4. Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak..
    5. Edirne Belediye Başkanı Gürkan:..
    6. Sivas Belediyespor, Bodrumspor ile..
    7. Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in..
    8. Edremit TOKİ’ler için ‘Tıp Merkezi’..
    9. Taekwondo şampiyonası devam ediyor
    10. Saraybosna'da "Geleneksel Aile Günü..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalıççık..
    12. Türk firmalarından "Comtrans 2019"a..
    13. Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı..
    14. Abdülkadir Ömür'ün son durumu!..
    15. Dağcılardan Turgutlu Belediyesi hizmet..
    16. Leyla Gümüşsoy, Sivas Belediyespor’a..
    17. 20 bin lira değerindeki plağa yoğun..
    18. Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma..
    19. Edirne’de 55 bin 251 öğrenci ders başı..
    20. Öğrenci servis şoförlerine eğitim
    21. Batman'da trafik kazası: Ölü ve..
    22. Bursa’da orman yangını
    23. Çocuklarının eskitemediği ayakkabıları..
    24. Türkiye, Karadağ’ı 79-74 mağlup etti
    25. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    26. Sarıgöl’ün üç mahallesine sağlık evi..
    27. 'Susamam' dedi, PKK ile FETÖ'yü..
    28. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve..
    29. Sezonun ilk palamutları tezgahlarda
    30. İki kez açılan mezara fotokapan..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim