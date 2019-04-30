Sarıgöllü öğrencilerin ’Sıfır Atık’ sergisi beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında, Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Çavuşlar İlkokulunda öğrencilerin atık malzemelerle yaptıkları ürünler sergiledi.

Proje yürütücüsü sınıf öğretmeni Ayşen Yörük Boz’un ilkokul öğrencileri ile birlikte kağıt, plastik, karton, meşrubat kapakları, plastik kaplar ile yaptıkları bir birinden zahmetli el emeği ürünler okul bahçesinde hazırlanan stantlarda sergilendi. Serginin açılışında konuşan Ayşen Yörük Boz, ’’2018 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi ile nelerin yapılabileceği, atık malzemelerin azaltılması ve geri dönüşümü arttırmayı hedeflemektedir. Biz de okulumuzda bunu gerçekleştirdik. Sıfır atıkla öğrencilerimiz nelerin yapılabileceğini öğrendiler’’ dedi.

Boz’un konuşmasının ardından öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları elbiseleri mini defileyle tanıttı. Şölen havasında geçen sıfır atık sergisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Sergiyi gezen Sarıgöl Kaymakam Çetin Kılınç ise ’’Özellikle sıfır atık sergisinde güzel çalışmalar olduğunu gördüm. Öğretmen ve öğrencileri kutlarım’’ dedi.

Serginin açılışına, Sarıgöl Kaymakam Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.