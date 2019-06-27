Sarıgöl’de diyete girecekleri sevindiren hizmet

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sarıgöl İlçe Müdürlüğüne gönderilen vücut analiz cihazı hizmete girdi. Cihaz sayesinde özellikle diyete başlayacak Sarıgöllü vatandaşların kilo, boy, su oranı, yağ oranı, kas durumları ve vücut kitle indeksi son teknoloji ile ölçülecek.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik’in girişimleriyle ilçe sağlık müdürlüğüne vücut analiz cihazı kazandırıldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan müracaat sonunda gönderilen vücut analiz cihazının çarşamba günleri vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik’, "Tam vücut tanıma cihazımız, Sarıgöl Devlet Hastanesi Diyetisyen Duygu Yüksek tarafından her hafta çarşamba günleri ilçe sağlık müdürlüğümüzde hizmet vermektedir. Cihaz sayesinde vatandaşlarımızın kilo, boy, su oranı, yağ oranı, kas durumları, vücut kitle indeksi çıkarılmaktadır. Çıkan sonuçlar Diyetisyen Duygu Yüksek tarafından değerlendirilerek hastalarımızı gereken diyet uygulaması başlatılmaktadır. Cihazımız ilçemize kazandıran Manisa İl Sağlık Müdürümüz Dr. Necip Yemenici’ye teşekkür ederim’’ dedi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünde cihazın hizmete girmesi ile çok sayıda vatandaş ölçümlerinin başladığını belirten Diyetisyen Duygu Yüksek ise ’’Yapılan vücut tanıma sonuçlarına göre hastalarımız uygun diyetler vermekteyiz. Bu sayede hastalarımız daha sağlıklı ve dengeli beslenmiş oluyorlar’’ dedi.